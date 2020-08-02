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DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 18:18,Son Güncelleme:

Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay

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Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay
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Çinli bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı.

Çinin Shandong bölgesinde meydana gelen olayda, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti. Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde biraraya gelerek büyük bir kitle haline geldi. Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı. Doktorlar röntgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.

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