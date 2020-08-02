Küçük çocuk 2 ay boyunca böyle yaşadı! Çin'de inanılmaz olay

Çinin Shandong bölgesinde meydana gelen olayda, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti. Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde biraraya gelerek büyük bir kitle haline geldi. Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı. Doktorlar röntgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.