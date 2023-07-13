×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Kritik NATO zirves sonrası Lavrov'dan dünyayı alarma geçiren sözler: Rusya nükleer tehdit olarak değerlendirecek!

Güncelleme Tarihi:

#Lavrov#Rusya#Dünya
Kritik NATO zirves sonrası Lavrovdan dünyayı alarma geçiren sözler: Rusya nükleer tehdit olarak değerlendirecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 12:18

Tarihi NATO zirvesinin yankıları sürerlen Rusya'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedariği konusunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini duyurdu

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

NATO ülkelerinin Ukrayna için F-16 eğitimi sözü vermesi ve Genel Sekreter Stoltenberg'in Ukrayna'ya F-16 gönderilebileceği açıklamasına Rusya'nın yanıtı sert oldu.

Gözden KaçmasınNATO zirvesinde tansiyon yükseldi Zelenskiden İngiltereye sert cevapNATO zirvesinde tansiyon yükseldi! Zelenski'den İngiltere'ye sert cevapHaberi görüntüle

Lavrov, Batı'nın Kiev'e ABD tasarımı savaş uçakları sağlama planlarının "son derece tehlikeli bir gelişme" olduğunu söyledi.

Rus bakan Moskova'nın Ukrayna'daki F-16'ları nükleer tehdit olarak değerlendireceğinin altını çizerek adeta Batı'ya gözdağı verdi.

Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasınİngiliz gazeteden Erdoğan vurgusu: Hedeflerinin çok ötesine uzanıyorİngiliz gazeteden Erdoğan vurgusu: Hedeflerinin çok ötesine uzanıyorHaberi görüntüle

ZELENSKİ'DEN GÜLDÜREN ÇIKIŞ: CEVAP VER LÜTFEN

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Ukrayna’nın ne zaman F-16’ları alacağına ilişkin gelen sorunun ardından Zelenski, Stoltenberg’e dönerek, “Cevap ver lütfen” ifadelerini kullanmış, Zelenski’nin bu söylemi, gülüşmelere neden olmuştu.

Gülüşmelerin ardından soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Ukraynalı pilotların eğitimi için hazırlıkların yapıldığını, daha sonra da uçakların verileceğini belirtmişti.

Gözden KaçmasınGizli CIA görüşmesini New York Times deşifre etti... Rusyadan flaş açıklamaGizli CIA görüşmesini New York Times deşifre etti... Rusya'dan flaş açıklamaHaberi görüntüle

Genel Sekreter açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Dün bir grup NATO müttefiki, Ukrayna'daki F-16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vermek üzere bir koalisyon kurdu. Bu girişim ilk olarak Hollanda ve Danimarka tarafından başlatılmıştır. Şimdi diğer bazı müttefiklerin de katılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bazı hazırlıklar halihazırda yapılmıştır ve eğitim mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. Bu şu anda gerçekleşmekte olan bir şey. Bu da F-16'ların temin edilmesini mümkün kılacaktır.'

Haberin Devamı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, bu hafta başlarında Ukraynalıların pilotluk yaptığı ilk F-16'ların "gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda" göklere çıkabileceğini öne sürmüştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lavrov#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması