Kritik NATO zirves sonrası Lavrov'dan dünyayı alarma geçiren sözler: Rusya nükleer tehdit olarak değerlendirecek!

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

NATO ülkelerinin Ukrayna için F-16 eğitimi sözü vermesi ve Genel Sekreter Stoltenberg'in Ukrayna'ya F-16 gönderilebileceği açıklamasına Rusya'nın yanıtı sert oldu.

Lavrov, Batı'nın Kiev'e ABD tasarımı savaş uçakları sağlama planlarının "son derece tehlikeli bir gelişme" olduğunu söyledi.

Rus bakan Moskova'nın Ukrayna'daki F-16'ları nükleer tehdit olarak değerlendireceğinin altını çizerek adeta Batı'ya gözdağı verdi.

Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın İngiliz gazeteden Erdoğan vurgusu: Hedeflerinin çok ötesine uzanıyor Haberi görüntüle

ZELENSKİ'DEN GÜLDÜREN ÇIKIŞ: CEVAP VER LÜTFEN

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Ukrayna’nın ne zaman F-16’ları alacağına ilişkin gelen sorunun ardından Zelenski, Stoltenberg’e dönerek, “Cevap ver lütfen” ifadelerini kullanmış, Zelenski’nin bu söylemi, gülüşmelere neden olmuştu.

Gülüşmelerin ardından soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Ukraynalı pilotların eğitimi için hazırlıkların yapıldığını, daha sonra da uçakların verileceğini belirtmişti.

Genel Sekreter açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Dün bir grup NATO müttefiki, Ukrayna'daki F-16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vermek üzere bir koalisyon kurdu. Bu girişim ilk olarak Hollanda ve Danimarka tarafından başlatılmıştır. Şimdi diğer bazı müttefiklerin de katılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bazı hazırlıklar halihazırda yapılmıştır ve eğitim mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. Bu şu anda gerçekleşmekte olan bir şey. Bu da F-16'ların temin edilmesini mümkün kılacaktır.'

Haberin Devamı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, bu hafta başlarında Ukraynalıların pilotluk yaptığı ilk F-16'ların "gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda" göklere çıkabileceğini öne sürmüştü