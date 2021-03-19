Kremlin’den 'yeni soğuk savaş’ açıklaması

ABD Başkanı Biden’ın Putin’e katil benzetmesi yapması ve ABD seçimlerine müdahil olduğu iddiası ile “Bedelini ödeyecek” sözleri ile tehdit etmesinin yankıları sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının ABD ve Rusya yeni bir soğuk savaşta mı? sorusuna, En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız yanıtını verdi.

PUTİN: ŞARTIM ŞU Kİ CANLI YAYINDA YAPACAĞIZ



Rus medyasına açıklamalarda bulunan Putin, ABD Başkanı Biden'ı canlı yayında tartışmaya çağırdı.

Putin şu ifadelere yer verdi: Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın ya da pazartesi yapmaya hazırım. ABD tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığına ilgili talimatı vereceğim. Başkan Biden’ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum. Ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, bir tartışmada olacak. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor.

Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, Rusyanın 2020 seçimlerine müdahalesinin sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, (Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz yanıtını vermişti

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