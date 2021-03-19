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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler, DHA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Kremlin’den 'yeni soğuk savaş’ açıklaması

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Kremlin’den 'yeni soğuk savaş’ açıklaması

ABD Başkanı Biden’ın Putin’e “katil” benzetmesi ile gerilen ABD – Rusya ilişkileri ile ilgili Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin “Yeni bir soğuk savaş mı başlıyor?” sorusuna yanıt verdi.

ABD Başkanı Biden’ın Putin’e katil benzetmesi yapması ve ABD seçimlerine müdahil olduğu iddiası ile “Bedelini ödeyecek” sözleri ile tehdit etmesinin yankıları sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının ABD ve Rusya yeni bir soğuk savaşta mı? sorusuna, En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız yanıtını verdi.

Son dakika haberi... ABD - Rusya arasında büyük gerilim Başkanı Biden Putine katil dedi, Kremlinden flaş hamle geldi
Son dakika haberi... ABD - Rusya arasında büyük gerilim! Başkanı Biden Putin'e 'katil' dedi, Kremlin'den flaş hamle geldi

PUTİN: ŞARTIM ŞU Kİ CANLI YAYINDA YAPACAĞIZ

Rus medyasına açıklamalarda bulunan Putin, ABD Başkanı Biden'ı canlı yayında tartışmaya çağırdı.

Putin şu ifadelere yer verdi: Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın ya da pazartesi yapmaya hazırım. ABD tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığına ilgili talimatı vereceğim. Başkan Biden’ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum. Ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, bir tartışmada olacak. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor.

Son dakika... Rusyadan ABDye yanıt geldi Bidenın Putin yorumu çok kötü
Son dakika... Rusya'dan ABD'ye yanıt geldi! 'Biden'ın Putin yorumu çok kötü'

Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, Rusyanın 2020 seçimlerine müdahalesinin sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, (Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz yanıtını vermişti

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