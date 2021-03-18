Son dakika... Rusya'dan ABD'ye yanıt geldi! 'Biden'ın Putin yorumu çok kötü'

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin için sarf ettiği 'katil' sözüne Rusya'dan jet yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.' ifadesi kullanıldı.

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