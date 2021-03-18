hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Son Güncelleme:
Son dakika... Rusya'dan ABD'ye yanıt geldi! 'Biden'ın Putin yorumu çok kötü'
ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin için sarf ettiği 'katil' sözüne Rusya'dan jet yanı geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz' ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin için sarf ettiği 'katil' sözüne Rusya'dan jet yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.' ifadesi kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kripto Para Piyasaları için Bigpara