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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 18.03.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Rusya'dan ABD'ye yanıt geldi! 'Biden'ın Putin yorumu çok kötü'

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Son dakika... Rusya'dan ABD'ye yanıt geldi! 'Biden'ın Putin yorumu çok kötü'

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin için sarf ettiği 'katil' sözüne Rusya'dan jet yanı geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz' ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin için sarf ettiği 'katil' sözüne Rusya'dan jet yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.' ifadesi kullanıldı.

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