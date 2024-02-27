Kremlin'den tek cümle ile cevap... Macron yalnız kaldı, Avrupalı liderler Ukrayna'ya asker göndermek istemiyor...

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklama ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğinin sinyalini vermişti. Macron'a cevap Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi.

KREMLİN UYARDI: ÇATIŞMA KAÇINILMAZ OLUR

Peskov bugün gazetecilere yaptığı açıklamada NATO'nun Avrupalı ​​üyelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile ittifak arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olacağı konusunda uyarıda bulundu ve "Bu durumda doğrudan çatışmanın olasılığından değil, kaçınılmazlığından bahsetmemiz gerekir." dedi.

Kremlin'in tek cümlelik cevabı uluslararası ajanslar tarafından 'son dakika' olarak duyuruldu.

POLONYA, ÇEKYA VE SLOVAKYA: ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım konusunu görüşmek için bir araya topladığı Avrupalı liderlerle Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılamadığını ancak bu seçeneğin yok sayılamayacağını söyledi.

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Fransız liderin açıklaması bugün gündeme bomba gibi düşse de Avrupalı ortakları Macron ile aynı fikirde değil gibi görünüyor.



Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Polonya Başbakanı Donald Tusk

Polonya Başbakanı Donald Tusk bugün Çekya Başbakanı ile yaptığı görüşme sonrasında Polonya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediğini söyledi.



Çekya Başbakanı Petr Fiala da Ukrayna'ya desteklerinin devam ettiğini ancak şu aşamada asker göndermek yerine askeri ve insani yardıma odaklandıklarını açıkladı.

Slovakya'nın güvenlik konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico da ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini net bir şekilde duyurdu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Pazartesi günkü görüşmelerin odak noktasının asker gönderme olmadığını vurgulamıştı.



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Macaristan Parlamentosundan uzun süredir beklediği onayı alan NATO'ya katılımı onaylanan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson da Ukrayna'ya asker göndermeyi reddederek Macron ile arasına net bir sınır koydu.

Fransa'nın Ukrayna'ya yardım etme isteğine saygı duyduğunu belirten Kristersson İsveç'in kendi yolunu izlemeye devam edeceğini söyledi ve "Ukrayna tarafından da bu yönde bir talep yok. Kiev'e kaynak, malzeme ve para göndermekle meşgulüz, bu tamamen yeni bir şey" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Macron'un açıklamaları Fransa'da muhalefetin tepkilerine neden oldu.

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Sosyalist Parti'den Olivier Faure Macron'u eleştirerek, "Ukrayna direnişini desteklemek, evet. Rusya ile savaşa girmek ve kıtayı da beraberinde sürüklemek: delilik" açıklamasında bulundu.

France insoumise (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya'ya karşı savaş delilik olur" dedi ve Fransız lideri sorumsuzlukla suçladı.