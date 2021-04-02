Kremlin'den flaş açıklama: NATO ve Ukrayna'ya uyarı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas gerilim tırmanmaya devam ediyor!

Sınır bölgesinde karşılıklı askeri hareketlilik devam ederken Kremlin'den konu ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Açıklamada Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir NATO askeri sevkiyatının bölgedeki tansiyonu yükselteceğin altı çizildi.

NATO'YA UYARI: YENİ ÖNLEMLER ALIRIZ

Rusya, böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda kendi güvenliğini sağlamak adına sınır bölgesinde ekstra önlemler alınacağını bildirdi.

Aynı açıklamada Ukrayna'daki durum "iki taraf için de korkutucu" sözleri ile tanımlandı.

Açıklamada ayrıca "Bölgede bolca provokasyon yapılıyor" ifadesi yer aldı.

Dün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Donbass’ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna’nın bölünmesine yol açabileceğini söylemişti.

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