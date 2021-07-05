Kremlin'den 'Afganistan' açıklaması

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'da oluşan durumdan endişe duyduklarını belirterek, "Elbette, ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bu ülkedeki son durum bizi endişelendiriyor. Konuyu çok dikkatlice takip ediyor ve maalesef durumun istikrarsızlaştığını görüyoruz." dedi.

Rus askeri birliklerinin Afganistan’a gönderilmesi ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu seçeneğin Afganistan yönetimi ve Taliban ile "istişare edilmediğini" kaydetti.

Peskov, ek Rus askeri birliklerinin Tacikistan-Afganistan sınırına gönderilmesi ihtimaline ilişkin ise "Ek birliğin gönderilmesi konusunda bir şey söyleyemem. Durum iyi yönde ilerlemiyor. Gidişata göre gerekli kararlar, askeri sınır muhafızlarımız tarafından alınacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzalamış ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyurmuştu. Taliban, ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlamıştı.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

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