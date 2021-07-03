Almanlar gitti üsleri yağmalandı

Almanya’nın kontrolünde olan kuzeydeki Belh İl vilayetindeki Mezar Şerif’te bulunan en büyük askeri havalimanı ve üs bölgesi de 2 gün önce, İtalyanların kontrolünde olan Herat şehrindeki üs de dün boşlatılmıştı. Almanya’nın boşalttığı üssün dün yerel güçler tarafından yağmalandığı belirtildi.

ARAÇLARI İMHA ETTİLER

ABD’nin boşalttığı Bagram Üssü’nde de Amerikalılardan geriye tonlarca çöp kaldığı bildiriliyor. Çöplükte bilgisayar kasasından asker botuna, oyuncaktan çantaya pek çok unsur dikkat çekerken bölge halkı da atıkları ayıklamaya başladı.

Hürriyet’in bölgedeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre 2 gün önce Herat şehrindeki üssü boşaltan İtalyanların askeri üssü boşaltmadan önce tüm askeri araçları ve teçhizatları patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdikleri ve üssü bu şekilde teslim ettikleri belirtildi.

İNGİLİZLER Mİ GELECEK

Bu arada istihbarat birimlerinin eline geçen bir bilgi ise ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı 11 Eylül 2021’den sonra Taliban’ın özellikle Türk nüfusun yaşadığı, ülkenin kuzeyindeki illere ve Türk nüfusunun olmadığı güneydeki bazı illere saldırı gerçekleştireceği yönünde. Taliban’ın saldıracağı şehirlerin kuzeyde Faryab, Cuzcan, Ben, Kunduz ve Bağlan olduğu güneyde ise Limroz, Felan, Guvur şehirleri olduğu belirtiliyor.

Hürriyet’in görüştüğü Afganistan’ın önemli siyasi ve askeri yetkililerine göre NATO güçlerinin askeri üslerden ayrılmasından sonra boşalan askeri bölgelere İngiliz askerinin konuşlanacağı görüşü hâkim. Bu görüşe dayanak ise Pakistan-Afganistan ve İngiliz Genelkurmay Başkanlarının hem İslamabad’da hem de İngiltere’de geçtiğimiz dönemde yaptıkları “gizli” toplantılar gösteriliyor. Kaynaklar, bu toplantılarda İngiliz askerinin bölgeye yerleşme planının ve görüşmelerinin yapıldığını öne sürüyor.

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