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Kremlin'de kritik zirve... Putin ile LukaÅŸenko bir araya geldi!

#Putin#Rusya#Dünya
Kremlinde kritik zirve... Putin ile LukaÅŸenko bir araya geldi

Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±nda ortak tatbikat yapan iki Ã¼lkenin lideri Kremlin'de bir araya geldi. BÃ¶lgedeki tansiyonun zirve yaptÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸtirilen zirveden son derece dikkat Ã§ekici mesajlar geldi.Â

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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± Aleksandr LukaÅŸenko, Kremlinâ€™de bir araya geldi.

Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±nda ortak askeri tatbikatlara imza atan iki Ã¼lkenin lideri kameralara son derece samimi pozlar verdi.

Macron gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ile gÃ¼ndem olan uzun masanÄ±n yerini ufak bir masanÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken Belarus liderine PCR testi yaptÄ±rÄ±p yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran Putin, LukaÅŸenkoâ€™ya sarÄ±ldÄ±.

Kremlinde kritik zirve... Putin ile LukaÅŸenko bir araya geldi

'Sizle dÃ¼zenli olarak temas halindeyiz. Ancak 2022'de yÃ¼z yÃ¼ze ilk kez gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz' diyen Putin, konuÅŸulacak Ã§ok konu olduÄŸunu belirtti.

Ä°ki Ã¼lkeninÂ  ortak tatbikatlarda aktif bir aÅŸamada olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Putin, yarÄ±n Ã¶nemli bir tatbikata katÄ±lacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Ä°ki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸme kapsamÄ±nda bÃ¶lgedeki son durumu ve askeri iÅŸbirliÄŸini ele almasÄ± bekleniyor.

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2014'TE DE REDDETMÄ°ÅžTÄ°

Rusya Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir iÅŸgal hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta dile getiriyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuÅŸ ve saha sonra KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak etmiÅŸti.

Putin'in o zamandan beri doÄŸu Ukrayna'daki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ± batÄ± destekli Ukrayna hÃ¼kÃ¼meti karÅŸÄ±sÄ±nda her fÄ±rsatta desteklediÄŸi sÄ±kÃ§a dile getirildi.

KRÄ°Z O ADIMLA BAÅžLADI

Rusya ile Ukrayna'yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren kriz dÃ¶nemin Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Viktor YanukoviÃ§'in Avrupa BirliÄŸi (AB) OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamamasÄ± ile baÅŸladÄ±.

Kremlinde kritik zirve... Putin ile LukaÅŸenko bir araya geldi

Bu adÄ±m sonrasÄ± 21 KasÄ±m 2013'te Ã¼lkede gÃ¶steriler baÅŸladÄ±. YanukoviÃ§'in, gÃ¶sterilerin bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Åžubat 2014'te Ã¼lkeden kaÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin doÄŸusundaki Donbas bÃ¶lgesinin Donetsk ve Lugansk ÅŸehirlerinde Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ilan etti.

Bunun Ã¼zerine ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla Kiev yÃ¶netimi arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸlamÄ±ÅŸ, 18 Mart 2014'te bÃ¶lge Rusya tarafÄ±ndan ilhak edilmiÅŸti.

Resmi rakamlara gÃ¶re, 2014'ten bu yana sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalarda, 13 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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