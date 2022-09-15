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Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yarın görüşecek

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#Kremlin#RECEP TAYYİP ERDOĞAN#Putin
Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yarın görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:53

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

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Kremlin'den Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak'

İki lider Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkant'ta olacak.

ŞİÖ Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

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Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.

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#Kremlin#RECEP TAYYİP ERDOĞAN#Putin

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