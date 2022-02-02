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Kremlin duyurdu: Çin Rusya'yı destekliyor!

#RUSYA#Çin#Kremlin
Kremlin duyurdu: Çin Rusyayı destekliyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Putin'in Çin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Pekin'in, güvenlik garantileri talepleri konusunda Rusya'yı desteklediğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 24. Pekin Kış Olimpiyatları açılış törenine katılacağı açıklandı. Putin’in ziyareti öncesinde Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus liderin Pekin'deki organizasyona katılacağını ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştükten sonra bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini belirtti.

Uşakov, "Yeni döneme girilen uluslararası ilişkilerin yanı sıra küresel sürdürülebilir kalkınma konusunda müzakerelere ilişkin ortak bir açıklama hazırlandı. Bu ortak açıklamada, Rusya ve Çin'in güvenlik garantileri talepleri ve küresel sorunlara dair görüşler yansıtılacak" dedi.

Uşakov, "Görüşmelerin ardından her iki devlet başkanı baş başa yemek planlıyor. Bu görüşmede önemli uluslararası ilişkiler, ikili ilişkiler ve küresel sorunların gizli bir şekilde ele alınması mümkün olacak" dedi.

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PEKİN RUSYA'YI DESTEKLİYOR

Rusya'nın, Avrupa'nın güvenliğine dair ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağı konusunda Çin'in kendilerini desteklediğini savunan Uşakov, "Pekin, Rusya'nın güvenlik garantisi taleplerini destekliyor. Çin, bir devletin güvenliğinin başka bir ülkenin güvenliğine zarar vererek sağlanamayacağı görüşünü paylaştı.

Bölgesel istikrar, askeri ittifakların güçlendirilmesiyle sağlanamaz. Çin tarafı, müzakereler yoluyla Avrupa'da güvenliğin sağlanması için etkin bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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#RUSYA#Çin#Kremlin

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