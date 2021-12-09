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Kredi kartlarını çalıp kimlik hırsızlığı yapmışlar... Postacıların suç şebekesi çökertildi!

#ABD#Dolandırıcılık#Postacılar
Kredi kartlarını çalıp kimlik hırsızlığı yapmışlar... Postacıların suç şebekesi çökertildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin posta servisi sağlayıcısı devlet kurumu USPS (United States Postal Sevice) büyük bir skandalla sarsıldı. Kurum çalışanlarının yetkilerini kullanarak kimlik hırsızlığı çetesi kurduğu ve sayısız insanın kredi kartını çaldığı ortaya çıktı.

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ABD, ülkenin resmi posta servisinde oluşan bir kimlik hırsızlığı suç ağı ve çalınan sayısız kredi kartıyla ilgili haberle çalkalanıyor! 

Resmi bir devlet kurumunu ve onun federal çalışanlarını ilgilendiren bu skandal olayla ilgili soruşturma ve dava dört koldan devam ediyor ve olayla ilgili detaylar ortaya çıktıkça duyanı şaşkına çeviriyor. 

USPS çalışanları bir süredir kurdukları kimlik hırsızlığı ağında sadece kişisel bilgileri değil sayısız ABD vatandaşının da kredi kartlarını çalmakla suçlanıyor. 

Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada üçü New York biriminden olmak üzere dört posta servisi çalışanı ve işbirlikçi olduğu belirlenen dokuz ayrı kişi daha posta yoluyla kullanıcılara yollanan kredi kartlarını çalmak ve hacmi 750 bin doları bulan bir kimlik hırsızlığı ağı kurmakla suçlanıyor.

Mahkemeye konu olan olayların Ocak 2017 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştiği açıklanırken çete lideri 37 yaşındaki Michael Richards'ın federal çalışan olan iş arkadaşlarını ve dışarıdan kişileri de etrafına toplayarak binden fazla  kredi kartını çaldığını ve bu kartlarla yüz binlerce dolarlık lüks tüketim maddeleri alışverişleri yapıldığı ortaya çıktı.

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Savcılıktan yapılan açıklamada Richards'ın çalınan kartlarla yapılan harcamaları performanslarına göre ayırarak başarılı bulduğu hırsız arkadaşlarına ödemeler yaptığı belirtildi.

Kennisha Murrell (36), Curquan Highsmith (31), Bruce Bienvenue (31) ve Kenneth Freeman, Jr. (25) adındaki postacılar Justin Forgenie (33) adındaki hacker'ın yardımıyla çalınan kredi kartlarının sahiplerine ait kişisel bilgilere ulaştı ve bu kişilerin kimliklerini çalarak kartları rahatça kullandı.

Hırsız postacıların çalışma yöntemleri de dava detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Mahkemeye sunulan delillere göre çalınan kredi kartları Hermes, Chanel ve Louis Vuitton gibi lüks markaların ürünlerini satın almak için kullanıldı. 

Çete daha sonra satın alınan bu pahalı ürünleri kendileri tekrar satarak hırsızlık mallarını nakde çevirdi. Bu durum tehlikeli görüldüğü zaman da hırsızlar satın aldıkları ürünleri mağazalara kullanmadan geri verip ücret iadesi alarak kazanç sağlamaya devam etti.

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