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Son dakika... Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi
2016 yılında İran’a uygulanan ambargoları delme suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 2017’de itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab’ın Miami’deki yeni lüks hayatı Amerikan basınının objektiflerine takıldı.
130 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Zarrab’ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve Miami’deki binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü iddia edildi.