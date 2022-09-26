Kraliyet, Kral'ın itibarını korumak için alarma geçti! Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi...

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İngiltere ve dünyada uzun yıllardır beğeniyle izlenen ve Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığını konu alan 'Crown' dizisi 5. sezonunda Galler Prensesi Diana'nın sorunlu evliliğini, boşanmasını ve Kral'ın şimdiki karısı Camilla ile olan ilişkilerini ele almaya hazırlanırken Buckingham Sarayı Kral'ın itibarını korumak için adeta alarma geçti.

FRAGMAN ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çiçeği burnunda Kral Charles'ın saltanatından sadece iki ay sonra, 9 Kasım'da yayınlanacak olan 10 bölümlük dizinin fragmanında kraliyet çiftinin eylemleri 'topyekun savaş' olarak nitelendiriliyor.

Popüler dizinin zamanlaması, hükümdar olduktan sonra popülaritesi artan Kral Charles için daha kötü olamazdı, çünkü izleyiciler yeni sezonda Kral'ın hayatının en karanlık yıllarını izleyecek.



Kral Charles, The Crown'u hiç izlemediği gibi dizi hakkında yorum da yapmadı.

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Buckingham Sarayı yeni hükümdarın itibarını korumak için anında devreye girdi. Saray'dan üst düzey bir kaynak dizinin bir belgesel değil sadece drama olduğunu vurguladı.

Kraliçe Elizbeth'in geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmesi sonrası dizinin ertelenmesi bekleniyordu ancak bu ay yaşanan tüm gelişmelere rağmen dizinin yayın tarihi ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.



Kralın bir arkadaşı, söz konusu diziyi bir sömürü olarak nitelendirdi ve ekledi: "İnsanların unuttuğu şey, bunun kalbinde gerçek insanlar ve gerçek hayatlar olduğudur."



Dizinin yeni sezonunda Kraliçe Elizabeth rolünü Imelda Staunton oynuyor

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BU SEZON DAHA ÇOK İLGİ ÇEKECEK

Dizinin bu sezonunun Kraliçe'nin ölümü sonrası daha çok ilgi çekmesi bekleniyor. Dizinin 5. sezonunda Kraliçe Elizabeth rolünü Imelda Staunton Olivia Coleman'dan devralacak. Prens Philip'i 73 yaşındaki Jonathan Pryce ve Prenses Margaret'i 64 yaşındaki Lesley Manville oynayacak.



Prenses Diana'nın 1996'daki ölümü altıncı ve final sezonuna kadar dizide yer almayacak.





Diziye dair tartışmalar devam ederken bugün İngiliz basınında bir başka dikkat çeken iddia daha vardı.

Sky News'te yer alan habere göre, bir kraliyet uzmanı, Kral 3.Charles'ın Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocuklarının kraliyet unvanlarını sürdürüp sürdüremeyecekleri konusundaki kararsızlığının 'artan gerilimlere' neden olduğunu iddia etti.



Prens Harry, eşi Meghan ve çocukları Archie ve Lilibet- Instagram/alexilubomirski

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The Times kraliyet editörü Roya Nikkhah'a göre, Meghan ve Harry Kraliçe'nin ölümünden sonra Kral'ın Archie ve Lilibet'in unvanlarını elinden almasından korkuyorlar.

İsmi açıklanmayan başka bir kaynak Vanity Fair'e, Meghan ve Harry'nin yaklaşan projeleri nedeniyle Kralın torunlarının Prens ve Prenses unvanlarını kullanmasını yasaklayabileceğini ileri sürdü.

Kral'ın kritik kararının Prens Harry'nin önümüzdeki aylarda çıkması beklenen kitabına bağlı olduğu düşünülüyor.