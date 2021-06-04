'Kraliyet işe alımlarda ayrımcıydı'

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, kraliyet ailesi ve Kraliçe 2. Elizabeth’in işe almada ‘eşitlik’ öngören yasalara ilkesel olarak ve uygulamada riayet ettiği kaydedildi.

RESMİ ARŞİV BELGESİ

Guardian gazetesinin haberindeki iddia, üst düzey bir eski saray çalışanının 1968 yılında içişleri bakanlığı bürokratlarına verdiği bilgileri içeren bir resmi arşiv belgesine dayanıyor. Haberde üst düzey bir saray görevlisinin o tarihte, saraydaki memuriyet görevlerine “uygulamada beyaz olmayan (renkli ifadesi kullanılıyor) göçmenler ya da yabancıların işe alınmadığını” söylediğine ilişkin belgeler ifşa ediliyor.

‘İKİNCİ ELDEN TANIKLIK’ YANITI

Saraydan yapılan açıklamada Guardian gazetesinin haberine temel teşkil eden tanıklık, “bir memurun yarım yüzyıl önce söylediklerinin, ikinci elden tanıklığı” diye nitelendirildi, buradan bugüne dair sonuçlar çıkarılmaması gerektiği belirtildi. İngiliz gazete, özel haberinde ayrıca 1960’lı yıllarda, kamu görevlerinde her türlü ayrımcılığı yasaklayan yasal düzenlemeler hazırlanırken, sarayın bu yasalardan muaf olmasını sağlayan düzenlemeyi alabilmek için müzakereler yaptığına işaret ettiği şeklinde yorumlanan belgelere de yer verdi.

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