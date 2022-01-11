Kral’ın huzurunda yemin ettiler

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HOLLANDA’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetsiz geçen en uzun dönem sona erdi. Mart 2021’deki seçimlerden tam 299 gün sonra kurulabilen hükümet, dün Lahey’deki Noordeinde Sarayı’nda Kral Willem- Alexander’ın huzurunda yemin ederek resmen göreve başladı. Ülkenin halihazırdaki başbakanı Mark Rutte’nin liderliğindeki kabinede, aileleri Türkiye’den göçen iki siyasetçi de yer aldı. Buna göre; Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nden (VVD) Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Adalet ve Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturdu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yeşilgöz-Zegerius, daha önce sosyal medyada terör örgütü PYD/YPG’yi öven paylaşımlar yapmış, milletvekili olduğu 2018 yılında Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan tasarısına destek vermişti. Koalisyon ortaği Demokrat 66 (D66) üyesi Günay Uslu ise Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı oldu. Kültür tarihçisi olan ve Amsterdam Üniversitesi’nde görev yapan Uslu, çeşitli müzelerin yönetim kurulunda yer alıyor.

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SKANDAL İSTİFA ETTİRMİŞTİ

Bugünkü hükümeti oluşturan VVD, Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), D66 ve Hristiyan Birlik (CU) dörtlüsü, 15 Ocak 2021’de vergi dairesinin çocuk bakım yardımı alan aileler hakkındaki incelemesinde yapılan yanlışların neden olduğu mağduriyet üzerine istifa etmişti.