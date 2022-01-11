Kral’ın huzurunda yemin ettiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
İşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergilerİşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler#Vergi
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
Tek kelimeyle skandal... Mesajlar aylar sonra ortaya çıktıTek kelimeyle skandal... Mesajlar aylar sonra ortaya çıktı#Boris Johnson
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
TL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacakTL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacak#Merkez Bankası
Kabataş Lisesi’ne selam olsunKabataş Lisesi’ne selam olsun#Kabataş Lisesi
Tez borsası işte böyle çalışıyor'Tez borsası' işte böyle çalışıyor#Tez
Açlık riski olan köylerde ziraat eğitimi veriyor: Kara kıta doysun diye...Açlık riski olan köylerde ziraat eğitimi veriyor: 'Kara kıta' doysun diye...#Merve Gülistan Aydın
Sinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdıkSinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdık#Sinan Akçıl
Aleyna Tilkiden aşk dansıAleyna Tilki'den aşk dansı#Aleyna Tilki
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Kral’ın huzurunda yemin ettiler

#Hollanda#Mark Rutte#Türkiye
Kral’ın huzurunda yemin ettiler

Hollanda’da 299 gün sonra kurulabilen dördüncü Mark Rutte hükümetinde görev alan Türkiye kökenli iki bakan da Kral’ın huzurunda yemin etti.

Haberin Devamı

HOLLANDA’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetsiz geçen en uzun dönem sona erdi. Mart 2021’deki seçimlerden tam 299 gün sonra kurulabilen hükümet, dün Lahey’deki Noordeinde Sarayı’nda Kral Willem- Alexander’ın huzurunda yemin ederek resmen göreve başladı. Ülkenin halihazırdaki başbakanı Mark Rutte’nin liderliğindeki kabinede, aileleri Türkiye’den göçen iki siyasetçi de yer aldı. Buna göre; Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nden (VVD) Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Adalet ve Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturdu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yeşilgöz-Zegerius, daha önce sosyal medyada terör örgütü PYD/YPG’yi öven paylaşımlar yapmış, milletvekili olduğu 2018 yılında Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan tasarısına destek vermişti. Koalisyon ortaği Demokrat 66 (D66) üyesi Günay Uslu ise Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı oldu. Kültür tarihçisi olan ve Amsterdam Üniversitesi’nde görev yapan Uslu, çeşitli müzelerin yönetim kurulunda yer alıyor.

Haberin Devamı

SKANDAL İSTİFA ETTİRMİŞTİ

Bugünkü hükümeti oluşturan VVD, Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), D66 ve Hristiyan Birlik (CU) dörtlüsü, 15 Ocak 2021’de vergi dairesinin çocuk bakım yardımı alan aileler hakkındaki incelemesinde yapılan yanlışların neden olduğu mağduriyet üzerine istifa etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Mark Rutte#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe
Kara kıta’ doysun diye...

'Kara kıta’ doysun diye...

#Merve Gülistan Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe
Kara kıta’ doysun diye...

'Kara kıta’ doysun diye...

#Merve Gülistan Aydın