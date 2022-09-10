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Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedrali'nde görkemli anma töreni

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#İngiltere#II. Elizabeth#Anma Töreni
Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedralinde görkemli anma töreni
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 00:19

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla başkent Londra'ki Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenen anma törenine aralarından İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı. Törende ilk kez "God Save The King" milli marşı çalındı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'daki Aziz Paul Katedrali'nde anma töreni düzenlendi. Üst düzey politikacıların yanı sıra toplamda 2 bin kişinin katıldığı anma töreninde Başbakan Liz Truss, İncil'den bir metin okudu. Başbakan Yardımcısı Therese Coffey, Avam Kamarası Lideri Penny Mordaunt ve Galler Bakanı Robert Buckland da törene katılan üst düzey siyasetçiler arasında yer aldı. Ayin öncesinde Katedral önünde uzun bir kuyruk oluştu.

"TANRI KRALİÇE'Yİ KORUSUN" MARŞI DEĞİŞTİRİLDİ

"Tanrı Kraliçe'yi Korusun" milli marşı yaklaşık 1 saat süren törende ilk kez değiştirilerek "Tanrı Kral'ı Korusun" şeklinde halka açık olarak çalındı.

Öte yandan, Kraliçe'nin, "olağanüstü bir Hıristiyan inancına" sahip olduğunu söyleyen Londra Piskoposu Dame Sarah Mullally, Kraliçe'nin saltanatının uzun ömürlülüğüne değinerek onu, "milyonların hayatında dikkate değer" olan bir hükümdar olarak andı.

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"SEVGİ İLE HİZMET ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenen törende Kraliyet Ailesi üyeleri yer almazken, Kral 3. Charles'ın törenden hemen önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının bir kesiti dinletildi. Konuşmasında Kraliçe'nin başarılarını ve şefkatini öven Kral 3. Charles, "Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri sürdürmeye ciddi bir şekilde söz veriyorum. Birleşik Krallık'ta nerede yaşıyor olursanız olun veya dünyanın herhangi bir yerinde geçmişiniz veya inançlarınız ne olursa olsun size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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