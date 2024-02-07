Kral Charles’a kanser şoku... Görevler William’da

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Geçen hafta prostat büyümesi nedeniyle operasyon geçiren İngiltere Kralı 3’üncü Charles’a kanser teşhisi konuldu. Buckingham Sarayı, teşhisin prostat tedavisi sırasında konduğunu belirtirken kanser türüne ilişkin detay verilmedi. Hastalığın duyurulmasıyla, Kral Charles ve abisi Prens William ile arası bozuk olduğu bilinen Prens Harry, ABD’deki evinden İngiltere’ye uçtu. İngiliz basını Kral’ın oğlunu bizzat arayarak kanser haberini verdiğini yazdı. 2020’de eşi Meghan Markle ile beraber Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak ABD’ye yerleşen Harry’in, babasına destek olmak için bir süre İngiltere’de kalacağı belirtildi.

GEZİLERE VE HALKA AÇIK ETKİNLİKLERE KATILACAK

74 yaşındaki Kral’ın hastalığının erken teşhis edildiği ve evde tedavi göreceği açıklandı. Tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek olan Kral Charles’ı halka açık etkinliklerde oğlu Veliaht Prens William temsil edecek. Prens William, eşi Prenses Kate Middleton’ın midesinden geçirdiği ameliyat nedeniyle kraliyet görevlerini askıya almıştı. Kral’ın önceden planlanan yurtdışı gezileri, ödül törenleri ve yardım etkinliklerine William’ın katılması bekleniyor.

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GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ YAĞDI

Kanser teşhisi konan Kral 3’üncü Charles’a dünya liderlerinden “geçmiş olsun” mesajları yağdı. ABD Başkanı Joe Biden, yakında Charles’la konuşmayı umduğunu söylerken, eski ABD Başkanı Donald Trump “O çok iyi birisi. Hızla sağlığına kavuşmasını dilerim” dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da “Hızla iyileşmesini diliyoruz” diye konuştu.