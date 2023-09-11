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Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut yaşamını yitirdi

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#Koyun Dolly#Roslin Enstitüsü#Parkinson
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 20:41

Edinburgh Üniversitesi’nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim insanı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim insanı hayatını kaybetti.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti” denildi.

Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut yaşamını yitirdi

PARKİNSON TEŞHİSİ KONMUŞTU

Wilmut, Roslin Enstitüsü’nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut’a yıllar önce PARKİNSON teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.

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#Koyun Dolly#Roslin Enstitüsü#Parkinson

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