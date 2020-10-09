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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü

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Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 964 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 490'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 70 bin 496 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 906 bin 151'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 906 bin 69 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke" konumunda bulunuyor.

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