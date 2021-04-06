Kosova’ya 38 yaşında cumhurbaşkanı oldu

Seçimlerde Osmani’nin adaylığını eski partisi Kosova Demokratik Birliği (LDK) desteklerken, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Sırp Listesi destek vermedi. Osmani, savaş suçu ithamıyla Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin kasım ayında istifa etmesinin ardından vekâleten cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. Osmani, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD’deki Pitsburg Üniversitesi’nde tamamladı. Osmani, Arnavutçanın yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça biliyor.

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