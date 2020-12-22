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Dünya
Enis TABAK/Kosova - DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 01:35 | Son Güncelleme:

Kosova’da hükümet düştü

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Kosova’da hükümet düştü
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Kosova’da hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin hükümet kurmak için kullandığı oy geçersiz sayılması nedeniyle ülkede, hükümetin düştüğü belirtildi.

Kosova’da bir yılda ikinci kez siyasi kriz yaşandı. Ülkede Haziran ayında kurulan Avdullah Hoti hükümetinin düştüğü açıklandı. 120 sandalyeli Kosova Meclisi’nde Haziran ayında 61 oyla kurulan Başbakan Avdullah Hoti hükümetinde hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin oy kullanması Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayıldı.

Ana muhalefet partisi Vetevendosje Hareketinin itirazını kabul eden Kosova Anayasa Mahkemesi, hapis cezası kesinleşmiş milletvekili Etem Arifinin Hoti Hükümetinin kurulması için kullandığı oyun geçersiz olduğuna hükmetti. Oyun geçersiz sayılmasının ardından hükümetin düştüğü ilan edildi. Hoti hükümeti, Etem Arifinin oyuyla birlikte 61’i tamamlayarak, hükümeti kurmuştu. Kosova'da 40 gün içerisinde seçime gidilmesi bekleniyor.

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