Korsan baskınında ölen Azerbaycanlı mühendisin ailesi ilk kez konuştu

Batı Afrika ülkesi ülkesi Nijerya’nın Lagos kentine yaklaşk 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları tarafından düzenlenen saldırıda arbede esnasında hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov adlı mühendisin Azerbaycan’daki Siyezen kentinin Meşrif Köyü’ndeki ailesi acı haberden sonra yerel medyaya konuştu.

"ÖLMEDEN BİR KAÇ GÜN ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK"

İsmailov'un ağabeyi ve dayısı, yerel medyaya yaptığı açıklamada gece saatlerinde gelen telefonla Ferman İsmailov'un öldürüldüğü haberini aldıktan sonra yıkıldıklarını ifade etti. Deniz haydutları tarafından öldürülen saldırıda hayatını kaydeden Ferman İsmailov’un dayısı Gülhasan Samedov, İsmailov'un 20 yıldır denizlerde olduğunu ve kucağında büyüdüğünü ifade ederek," Çok iyi bir insandı. Ölmeden bir kaç gün önce telefonda konuştuk. Şakalaştık. Çok iyi bir insandı. Korkusuz ve ölüme dik bakan bir kişiydi" diye konuştu.

CENAZESİ YARIN BAKÜ’YE GETİRİLECEK

Azerbaycan medyası, İsmailov'un cenazesinin 26 Ocak'ta ülkeye getirileceğini duyurdu.

NİJERYA AÇIKLARINDA SALDIRIYA UĞRAYAN MOZART GEMİSİ

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart isimli Türk personelin çalıştığı konteyner gemisi 23 Ocak’ta korsan saldırısına uğramıştı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtilmişti.