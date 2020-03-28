SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Kovid-19 hastalığının insanlara nasıl bulaştığına dair yapılan çalışmada Çin’e hayvan kaçakçılığı yoluyla getirilen ve gümrük yetkililerinin el koyduğu sunda pangolinlerinde yeni koronavirüsün iki kuzeni tespit edildi.

Science Alert’ün haberinde, Hong Kong ve Çin’den araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın her ne kadar virüsün kaynağını net biçimde tespit etmek açısından yetersiz olsa da suşların (virüs türleri) benzerliği ülkedeki pangolin pazarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.

Kovid-19’un Çin’in Hubey bölgesindeki bir pazarda ortaya çıkmasından bu yana, yürütülen araştırma virüsün mirasını belirlemeye çalışıyordu. Yeni koronavirüse dair yürütülen ilk çalışmalarda virüsün genomu Yunnan’daki nalburunlu yarasa kolonisinden doğmuş olabileceğine işaret ediyordu.





Science Alert’ün aktardığına göre, pazar salgının tespit edilmesinden çok önce temizlendiği için pazarda herhangi bir yarasa türünün olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Nalburunlu yarasalardan farklı olarak, pangolinlerin satışta olduğununsa neredeyse kesin olduğu belirtiliyor.

Daha önce kaçakçılığı önlemeye yönelik 2017’nin sonunda yürütülen operasyonlarda elde 18 sunda pangolinin dondurulmuş dokuları incelendi.

Koronavirüs RNA’sının 43 organ örneğinin 6’sında tespit edildiği aktarıldı. Eksik dizileri okuma ve doldurma teknikleri araştırma ekibine, virüsün sunda pangolinlerindeki suşlarının genomlarının detaylı biçimde çıkarılmasında yardımcı oldu.

Elde edilen veriler her ne kadar SARS-CoV-2 virüsüyle tıpatıp uyuşmasa da, bu virüslerin birbirleriyle hayli yakın olduğuna işaret eden dizilerin olduğu belirtildi.

2018’de yakalanan 12 pangolinden elde edilen doku örneklerinin analiziyse üç pozitif sonuç olduğunu gösteriyor. Araştırma ekibi ayrıca 2019’da yakalanan sunda pangolinlerinden de örnekleri inceledi.

Çalışmanın sonunda hayvanlardan elde edilen koronavirüslerin genom dizilemesinin gerçekleştirilmesiyle, SARS-CoV-2 virüsüyle benzerliğin yüzde 85,5 ile 92,4 arasında değiştiği belirtildi.

Çalışmada kullanılan ve gümrük yetkilileri tarafından el konan hayvanlar, Çin’deki hayvan pazarlarında satılmak üzere getirilmişti.

14 bilim insanının yer aldığı çalışma Nature isimli bilimsel yayında 26 Mart’ta yayımlandı.