Corona Virüsü Pangolin hayvanından mı çıktı.. Pangolin nedir?

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.



Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır. Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

DİLLERİ 25 CM UZAYABİLİYOR

Bir pangolin dilini yaklaşık 25 cm uzatabilir ve hayvanın dili kas köklerine sahiptir. Pangolinler tamamen dişlerden yoksundur ve alt çene küçük bir bladelike kemiktir. Pangolinlerin belki de en belirgin özelliği pullu epidermal zırhlarıdır, bu da onları bacaklı çam kozalaklarına benzetir. Bir tehditle karşı karşıya kalan pangolinler top şekline çok sıkı bir şekilde kıvrılır.

PANGOLİN NEREDE YAŞAR?

Pangolinler sadece karıncalar ve termitler gibi böcekleri yutarlar. Bazıları ağaçlarda yaşarken diğerleri yuvalarda yaşar. Pangolinler, karınca ve termit höyüklerine kazmak için kullanılan güçlü, güçlü, pençeli uzuvlara sahiptir.

PANGOLİN TÜRLERİ TEHLİKE ALTINDA

Bugün, habitat yıkımı ve avlanma nedeniyle (Çin ve Afrika tıbbında pangolin ölçekleri kullanılmaktadır), üç Asya türü ve Afrika pangolin türlerinden biri tehlikede olarak kabul edilmektedir.

ARMADİLLOLARLA BENZERLİK GÖSTERİYORLAR

Pangolinler, böcekleri besleyen ve uzun dilleri, güçlü kazma kolları ve azaltılmış veya eksik dişleri olan armadillolara ve anteater'lara benzer.

Armadillolara benzerlikleri daha da çarpıcıdır; İkisi de zırhlıdır ve tehlikeye yanıt olarak kıvrılır.

Yine de pangolinler, armadillolarda ve karıncayiyenlerde görülen oldukça belirgin iskelet özelliklerinden yoksundur.