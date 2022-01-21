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Koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

#Koronavirüs#PCR#Dünya
Koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları Kovid-19'u bir PCR testinden çok daha hızlı bir şekilde, sadece birkaç dakika içinde teşhis edebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs 'eski normal'lerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Dünya genelinde milyonlarca cana mal olan virüs hayatımıza pek çok yeni şeyin girmesini de sağladı.

Virüs ile adeta hayatın bir parçası haline gelen PCR testi için ise yolun sonu göründü. En azından İngiliz bilim insanlarının iddiası o yönde.

Bir PCR testinin pozitif veya negatif sonucu bildirmesi genellikle iki saat sürer.

Batı İskoçya Üniversitesi (UWS) tarafından yürütülen araştırma kapsamında Kovid-19'u bir PCR testinden çok daha hızlı ve doğru şekilde teşhis edebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE SONUÇ VERİYOR

X-ray kullanarak tarama yapan sistem, yapay zeka algoritması ile elde edilen görüntüleri tarıyor ve taranan kişilerin hangisinde koronavirüs olduğunu belirliyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, sistem bunu sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleştiriyor.

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Başarı oranı ve hızı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu sistem PCR testlerinin yerini alabileceği belirtiliyor.

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BAŞARI ORANI YÜZDE 98

Uzmanlar söz konusu sistemin başarı oranının yüzde 98 olduğu belirtirken sistemin kısa vadede PCR testlerinin tedarik edilmesinin zor olduğu ülkelerde sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifleteceğinin altı çiziliyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Naeem Ramzan, 'Kovid-19'u tespit edebilen hızlı ve güvenilir bir araca uzun süredir ihtiyaç vardı ve bu artık Omicron varyantının yükselişiyle daha da belirgin hale geldi' dedi.

Röntgenin Kovid-19'un erken döneminde etkisiz kalabileceğini belirten uzmanlar PCR testine sadece bu aşamada ihtiyaç duyulacağı görüşünde.

Söz konusu sistemin havalimanları gibi bölgelerde kullanılabileceği ve koronavirüs sonrasında dahi hayatlarımızın bir parçası haline gelebileceği belirtiliyor.

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#Koronavirüs#PCR#Dünya

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