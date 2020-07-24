Koronavirüsten tedavi görenlerin sayısı 5.5 milyonu geçti!

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 5 milyon 501 bin 911'e ulaştı. Tedavi görenlerin 4 milyon 435 bin 684'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken 66 bin 227 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor. Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.



ABD tedavi altındaki 2 milyon 58 bin 757 kişi ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken onu 657 bin 798 ile Brezilya, 450 bin 179 ile Hindistan, 199 bin 29 ile Rusya, 165 bin 699 ile Güney Afrika, 110 bin 734 ile Kolombiya, 97 bin 497 ile Peru, 94 bin 846 ile Bangladeş, 92 bin 595 ile Meksika, 79 bin 858 ile Arjantin, 68 bin 744 ile Fransa, 54 bin 867 ile Mısır ve 50 bin 63 ile Filipinler izliyor.



TÜRKİYE'DEKİ HASTA SAYISI AZALIYOR



Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken bu sayı 3 Haziran'da 30 bin 961'e kadar geriledi.



Türkiye'de 24 Temmuz itibarıyla 11 bin 298 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 1248'i yoğun bakımda, 379'u ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.



Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu ve 15 Temmuz'da 5 milyonu aşmıştı.



Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 15 milyon 735 binin geçerken virüs nedeniyle 637 binden fazla kişi hayatını kaybetti.