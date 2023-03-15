Koronavirüste bir ilk: Yüz körlüğü! Hastalık sonrası babasını bile tanıyamadı...

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ABD merkezli hakemli tıp dergisi Cortex, bu ay çok dikkat çeken bir koronavirüs vakasını okuyucuları ile paylaştı.

Dartmouth Koleji'nin çalışmasına göre adının Annie olduğu belirtilen 28 yaşındaki ABD'li kadın koronavirüs enfeksiyonu sonucu prosopagnoziye yakalanan ilk ve tek kişi oldu.

AİLESİNİN YANINDAN GEÇTİ AMA TANIMADI

Müşteri temsilcisi olarak çalışan ve aynı zamanda amatör bir sanatçı olan Annie kendisindeki sorunu koronavirüs enfeksiyonunu atlattıktan iki ay sonra fark etti.



Ailesi ile bir restoranda buluşmak için sözleşen genç kadın, oraya gittiğinde ailesini tanımadı ve yanlarından 2 kez geçti. Babasının sesini duyan kadın onlara baktığında hayatının şokunu yaşadı. Karşısındaki yüzlerin hiçbirini tanımıyordu.



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"BABAMIN SESİ BİR YABANCININ YÜZÜNDEN ÇIKIYOR GİBİYDİ"

“Babamın sesi bir yabancının yüzünden çıkıyor gibiydi” diyen Annie'nin yaşadığı tek sorun yüzleri tanımakla ilgili değildi.



Yön algısı ile ilgili de problemler yaşayan kadın artık markete gitmekte, arabasını park ettiği yerde bulmakta zorluk çekiyor.



Yıllardır ezbere bildiği yollarda bile kaybolduğunu anlatan genç kadın artık hayatına navigasyon uygulamaları ile devam etmek zorunda.



YENİ İSİMLERİ ÖĞRENMEKTE DE ZORLUK ÇEKİYOR

Doktorlar Annie'nin yüz tanıma ile ilgili sorunlarını değerlendirmek ve diğer algısal veya bilişsel yeteneklerinde de sorun olup olmadığını belirlemek için genç kadına bir dizi test yaptı. Sonuçlar çarpıcıydı. Annie aşina olduğu kişilerin adını hatırlayamamasının yanı sıra yeni kimlikleri öğrenmekte de güçlük çekiyordu.

Dartmouth'daki Sosyal Algı Laboratuvarı'ndan Brad Duchaine,"Dikkatimizi çeken ilk şey Annnie'nin prosopagnozi ve yön bulma bozukluklarının birleşimiydi. Çünkü bu iki sorun kişinin beyin hasarı veya gelişimsel eksiklikleri olması durumunda genellikle el ele hareket eder" dedi

KORONAVİRÜS KAYNAKLI YÜZ KÖRLÜĞÜ

Annie'nin yaşadığı durumun 'prosopagnozi' olarak da bilinen 'Yüz körlüğü' olduğunu ve kadının yaşadığı sorunun sebebinin beyin sisi, hafıza sorunları ve koku-tat kaybı gibi diğer nörolojik etkilere neden olan koronavirüs enfeksiyonu olduğunu keşfeden doktorlar bu konudaki araştırmalarını derinleştirdi.

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Brad Duchaine ve ekibinin yaptığı araştırma bu ay Cortex dergisinde yayınlandı. Duchaine çalışmalarının koronavirüs kaynaklı yüz körlüğü ve algı sorunlarını incelediğini belirtirken " Bu herkesin özellikle doktorların ve sağlık çalışanlarının farkında olması gereken bir şey." dedi.

YÜZ KÖRLÜĞÜ (PROSOPAGNOZİ) NEDİR?

Yüz körlüğü yüz algısıyla ilgili bir bilişsel bozukluk. 'prosopagnozi' olarak adlandırılan bu durum, insanların yüz, ağız, göz gibi unsurları görmelerine rağmen aralarında bağlantı kuramamaları olarak nitelendiriliyor.

YÜZ KÖRLÜĞÜ genellikle yüzü çok iyi bilinen bir kişinin görsel olarak tanınmaması ve tümüyle yabancı gelmesiyle başlar. Hastalar kişileri hatta çok yakın aile fertlerini bile yüzlerine bakarak tanıyamaz.

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Son yıllarda yapılan çalışmalar prosopagnozinin yüzde 2-2,5 gibi çok yüksek oranlarda tespit edildiğini ortaya koyarken hastalık doğuştan olabildiği gibi sonradan da gelişebiliyor.

ABD Nörolojik Bozukluklar Enstitüsüne göre 'yüz körlüğüne' inme, travmatik beyin hasarı veya bazı nörolojik sorunlar neden olabilir. Hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur.