12 yaşındaki Mertcan Çakmak 3 gündür kayıp! ABD polisi adeta alarma geçti

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Adının Mertcan Çakmak olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk Pazar akşamı ailesi ile birlikte oturduğu evden bisikletini alarak dışarı çıktı ve geri dönmedi. Endişeli aile sabaha karşı polise giderek çocuklarının kaybolduğunu bildirdi.

POLİS ADETA ALARMA GEÇTİ, HALKTAN YARDIM İSTEDİLER

Suffolk County polisi ailenin ihbarından sonra adeta alarma geçti. Mertcan'ın fotoğrafının olduğu kayıp ilanı çevre kentlere dağıtıldı. Emniyet Müdürü Rodney Harrison,3 gündür aramaların devam ettiği çocuğun bulunması için kayıp ilanının hızlıca dağıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Polis ayrıca bölge halkından yardım istedi ve Mertcan'ın bulunması için yeni bir uygulama başlattıklarını, gönüllülerin devreye girdiğini açıkladı.



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Aileye ve polise yardım etmek isteyen gönüllüler el ilanlarını dağıtırken sosyal medya siteleri üzerinden de bir kampanya başlatıldı.

BRONX BÖLGESİNE GİTMEYE ÇALIŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

12 yaşındaki Mertcan Çakmak, beyaz tenli, yaklaşık 1.65 boylarında ve 68 kilo. Ailesi çocuğun diş telleri olduğunu ve gözünün üzerinde bir yara izi olduğunu belirtiyor.

Evden ayrıldığında üzerinde yırtık kot pantolon ve koyu renkli kapüşonlu sweatshirt olan çocuk, son olarak Waverly Bulvarı'nda bulunan evlerinden çıkarken görüldü. POLİS Mertcan'ın Bronx bölgesine gitmeye çalıştığını düşünüyor.



65 KAYIP VAKASI VAR

Emniyet Müdürü Rodney Harrison düzenlediği basın toplantısında aralarında çocukların da olduğu 65 kayıp vakasının rapor edildiğine dikkat çekti.

Bölge sakinlerinden Laura Mullen ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, çok önceden kaybolan birçok kişinin insan kaçakçılığının kurbanı olması nedeniyle eski vakaların yeniden su yüzüne çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Müfettiş Yardımcısı Sean Beran insan kaçakçılığının kayıp vakalarında yetkililerin kesinlikle dikkate aldığı bir konu olduğunu vurguladı.