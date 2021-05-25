Koronavirüsle ve hastalarla dalga geçen ünlü 'guru'ya sert tepki!

'Yoğun bakımda birkaç gün, hatta birkaç saat geçirseydi modern tıbba saygı duymayı öğrenirdi!' Bu sözler Hindistan'da yaşananan koronavirüs kâbusunda en ön sıralarda görev yapan sağlık emekçilerinden birine ait. Tepki ise ülkenin en ünlü yoga gurusu Baba Ramdev'e yönelik...

Hindistan'da doktorlar, modern tıp ve Kovid-19 hastaları hakkındaki tartışmalı açıklamaları nedeniyle yoga gurusu Baba Ramdev'e tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da yoga gurusu Baba Ramdev, modern tıbba rağmen on binlerce kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek oksijen tüpüne bağlı hastalarla alay etti.

Ramdev, Sağlık Bakanı'nın kendisine yönelik eleştirilerinin ardından açıklamasını geri çekti ancak bazı hastalıklara hala tedavi bulunamadığı gerekçesiyle modern tıbba yönelik eleştirilerine devam etti.

Hindistan Tıp Derneği (IMA) de yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ortasında "duyarsız" sözleri nedeniyle Ramdev'i eleştirdi.

Doktorlar, milyonlarca takipçisi olan gurunun ifadelerinin "sorumsuz ve moral bozucu" olduğunu ifade etti.

Alopati olarak da adlandırılan modern tıp, Hindistan sağlık sisteminin temelini oluştururken, ayurveda ve homeopati gibi alternatif tedaviler de ülkede popülerliğini koruyor. Ramdev gibi pek çok guru, modern tıbba alternatif olarak bitkisel ilaçlar ve ürünler satıyor.

Baba Ramdev'in oksijen tedavisi gören hastalarla alay ettiği video ay başında internette yayılmıştı.

Ramdev'in sözleri, doktorlar ve Kovid-19 hasta yakınları tarafından büyük tepki çekmiş ve gurudan özür dilemesi istenmişti.

Yoga gurusunun, iki hafta önce doktorları Kovid-19 ölümlerinden sorumlu tuttuğu başka bir video ortaya çıktı.

Bazı doktorlar, Twitter'dan guruya şiddetli tepki göstererek tutuklanmasını talep etti.

HİNDİSTAN'DA 40 GÜN SONRA BİR İLK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 196 bin 427 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 511 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı, 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına geriledi. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 26 milyon 948 bin 874'e, toplam can kaybı ise 307 bin 231'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 54 bin 861'e çıkarken, halen 2 milyon 586 bin 782 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan, halen günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 198 milyon 538 bin 999 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümünün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara