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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 06:49 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı ile ilgili müthiş gelişme! İkinci dozu yapılan hastalardan...

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Koronavirüs aşısı ile ilgili müthiş gelişme! İkinci dozu yapılan hastalardan...
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Koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberi İsrail'den geldi... Maccabi Sağlık Servisi, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptıran kişilerin virüse yakalanma oranlarına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Pfizer ve BioNTech aşılarının ikinci dozu yapılan 128 bin 600 kişiden sadece yüzde 0,015'i koronavirüse yakalandı.

İsrail'deki Maccabi Sağlık Servisi, Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan kişilerin virüse yakalanma oranlarına ilişkin araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, 128 bin 600 kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapıldıktan bir hafta sonra bu kişilerden yalnızca 20'sine Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

20 KİŞİNİN ATEŞİ 38,5'İ GEÇMEDİ

Araştırmayı yürüten isimlerden Anat Ekka Zohar, yerel basına yaptığı açıklamada, virüs tespit edilen söz konusu 20 kişinin hiçbirinin ateşinin 38,5 derecenin üzerine çıkmadığını veya hastaneye kaldırılmadığını ifade etti.

Zohar, bu durumun, ikinci doz yapılan kişilere virüs bulaşsa bile aşının hastalığın ağır geçmesini önlediğinin göstergesi olabileceğini kaydetti.

İSRAİL'DE 1 MİLYON 189 BİN KİŞİYE İKİNCİ DOZ UYGULANDI

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2 milyon 637 bin 279 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 189 bin 813 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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