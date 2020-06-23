Koronada her gün yeni rekor

Korona tehlikesi tüm dünyada sürerken, bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Vakalar 9 milyon 162 bini, ölü sayısı da 473 bini geçti. Amerika kıtası, salgında başı çekiyor. ABD’de günlük vaka sayısı dört gün üst üste artış göstererek 30 bine dayandı. Güney Amerika’da da Brezilya, dünyada 50 binden fazla can kaybının yaşandığı ikinci yer oldu. 1 milyon 100 bini aşkın vakanın bulunduğu ülkede, aktif hasta sayısı 500 binden fazla.

İKİNCİ DALGAYA HAZIRLIK

Bir başka rekor da, dünya genelindeki günlük koronavirüs vakalarında kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), önceki gün 24 saatte tespit edilen yeni vakaların 183 bini geçerek rekor kırdığını duyurdu. Yeni vakaların çoğu Amerika kıtasından gelirken, bunların 50 binden fazlası Brezilya, ABD ve Hindistan’da görüldü. Vaka sayısındaki artış, artan test kapasitesiyle de ilişkilendiriliyor. Avrupa ülkelerinde salgın nispeten kontrol altına alınırken, gevşemelerle birlikte görülebilecek artışa karşı sağlık sistemleri gözden geçiriliyor.

‘ON YILLARCA SÜRECEK’

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, “Pandemi hâlâ hızlanıyor ve etkilerini on yıllarca hissedeceğiz” açıklamasında bulundu ve “Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit sadece virüs değil, aynı zamanda küresel dayanışma ve liderlik. Pandemiyi bölünmüş bir dünya ile yenemeyiz. Pandeminin siyasallaşması durumu körüklüyor. Herkes güvende olmazsa, hiçbirimiz güvende olamayız” diye konuştu. İngiltere’de dün perakende mağazalarının açılması üzerine alışverişe çıkan gençler özçekim yaparken görüntülendi.

ÇİN DERSİNİ ALMADI: ŞİMDİ DE KÖPEK FESTİVALİ

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de, 10 gün sürecek ‘Liçi ve Köpek Eti’ festivali tüm tepkilere rağmen başladı. Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde pazar günü başlayan festivalde binlerce köpek tezgâhlarda sergilendi. Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği konusunda uyardı. Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar, köpek ve kedi etinin tüketilmesine caydırıcı yasaklar getirilmesi konusunda Pekin yönetimine çağrıda bulunuyor. Çin’de köpek etinin ticaret hacmi 15 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

‘SINIRLI’ HAC KARARI

Suudi Arabistan, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac katılımlarının “oldukça sınırlı sayıda” tutulacağını açıkladı. Buna göre yalnızca Suudi Arabistan sınırları içerisinde yaşayan farklı milletlerden Müslümanların Mekke’yi ziyaret etmelerine izin verilecek.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA

Karar sonrası Twitter’dan açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” dedi.