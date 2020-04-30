Korona Oscar’a kural değiştirtti

Oscar’ın 92 yıllık tarihinde ilk defa, sadece dijital platformlarda yayınlanan filmler de gelecek yıl yarışabilecek. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından açıklanan yeni kurala göre filmler, önceden vizyon tarihi almışsa herhangi bir platformda yayınlanarak Oscar’a aday olabilecek. Bir filmin Oscar’a aday gösterilebilmesi için en az bir hafta boyunca Los Angeles kentindeki bir sinemada gösterilmesi gerekiyordu. Akademi’nin değiştirdiği bu kural sadece bu yıl için geçerli olacak.