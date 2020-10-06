Korona aşısına ruhsat yolda

Avrupa'da ilaç izni yetkisine sahip Avrupa İlaç Ajansı EMA, Biontech'in geliştirdiği ve ABD ilaç şirketi Pfizer'in desteklediği koronaya karşı BNT162b2 aşı maddesine ruhsat sürecini başlattı.

EMA'nın ruhsat sürecini başlatması için aşı adayının etkili, güvenli ve uyumlu olması gerekiyor. Biontech'in yetişkinlerde klinik öncesi ve erken klinik çalışmalarda elde ettiği ön verilerin cesaret verici olduğu ve EMA'nın bu verilerden hareketle ruhsat sürecini başlattığı vurgulandı.

Biontech, EMA'nın ruhsat incelemesine aldığı ilk Alman şirketi ve şimdiye kadar AstraZeneca ile birlikte uluslararası alanda ikinci şirket.

DOZU BELİRLENİYOR

Biontech'in korona aşısı geliştirmesine Almanya'da Paul Ehrlich Enstitüsü nisan ayında izin vermişti. Biontech'in geliştirdiği aşının EMA tarafından ruhsat sürecine alınması klinik öncesi ve klinik çalışmalarında elde edilen verilerin virüse karşı etkili, güvenli ve uyumlu olduğu anlamına geliyor.

Biontech aşı maddesinin uyumlu olduğunu, sadece hafif veya normal yan etkisi bulunduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre aşının geliştirilmesinde 37 bin kişi katıldı. 28 bin kişiye 2. Doz aşı vuruldu.

Biontech şimdi 2'nci ve 3'üncü faz klinik deneyleri sürdürüyor. Bu safhada aşının etkileri ve uygun doz belirleniyor.

Denekler üzerindeki denemelerde deneklerin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği ve bağışıklık kazandığı belirtildi.