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Dünya
Haber Giriş: 14.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Korkunç tablo: 24 saatte 242 ölüm

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Korkunç tablo: 24 saatte 242 ölüm

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının dün en ölümcül günüydü. Bir günde 242 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 840 yeni vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 ismini verdiği koronavirüs salgınının merkez üssü olan Çin’in Hubey eyaletinde son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybederken 14 bin 840 yeni vaka daha tespit edildi. Dünya genelinde salgında ölenlerin sayısı 1357’ye yükselirken virüs teşhis edilen kişi sayısının 60 bine dayandığı açıklandı. Sadece Hubey eyaletindeki toplam vaka sayısı 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Covid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Korkunç tablo: 24 saatte 242 ölüm

GEMİDE SALGIN BÜYÜYOR

Japonya’da salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edildi. Yokohama Limanı’nda geçen hafta karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 218’e çıktı.

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