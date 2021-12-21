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Korkunç şüphe... ABD'de 'yamyam' dehşeti

#ABD#Cinayet#Dünya
Korkunç şüphe... ABDde yamyam dehşeti

ABD'deki bir cinayet soruşturması yamyam deh dehşetinin ortaya çıkmasına neden oldu. Evinde insan dokuları bulunan 39 yaşındaki şüpheli, hem cinayet hem de yamyamlık suçlaması ile hakim karşısına çıkarılacak.

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ABD, 39 yaşındaki James David Russell'ı konuşuyor. Zira Idaho eyaletinde yaşayan adam hem cinayet hem de yamyamlık suçlaması ile karşı karşıya.

Russell'ın evinde insan dokuları bulan polis 70 yaşındaki David M Flaget'in cinayete kurban gittiği sonucuna ulaştı.

CESEDİN TAMAMINA ULAŞILAMADI

Ülke basınında yer alan haberlerde Flaget'in cesedinin tamamına ulaşılamadığı bilgisi yer aldı.

KORKUNÇ İDDİA: BEYNİNİ TEDAVİ ETMEK İÇİN...

Aynı haberlere göre, Russell kurbanının bedeninden parçaları 'beynini tedavi etmek' için yedi.

Korkunç şüphe... ABDde yamyam dehşeti

Bonner County Dedektifi Phillip Stella konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bildiğim kadarıyla bu, Idaho'daki ilk yamyamlık davası' dedi.

KANLI BIÇAK DELİL OLDU

Soruşturma kapsamında kanlı mikrodalga fırın ve kana bulanmış bir bıçağa delil olarak el konulduğu aktarıldı.

Davanın hala aydınlatılması gereken yönleri olduğunun altını çizen Stella, soruşturmayı yürüten ekiplerin psikolojik baskı altında çalıştıklarına dikkat çekti.

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28 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak olan Russell, suçlu bulunması durumunda 14 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

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