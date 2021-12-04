Korkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı

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"Bay Epstein ile Bayan Maxwell'in ve misafirlerinin ihtiyaçlarını önceden öngörmeye çalışın."

"Kişisel meseleleri asla misafirlerle konuşmayın."

"Fark edilmemek kritik önemdedir."

"GÜLÜMSEYİN!"

"ASLA Bay Epstein'in ya da Bayan Maxwell'in faaliyetlerini ya da bulundukları yeri birilerine açıklamayın."

"Unutmayın: Siz hiçbir şey görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, söylemiyorsunuz. Bunun tek istisnası doğrudan size sorulacak sorulardır. Mahremiyetlerine saygı gösterin."

Bu cümleler, aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu genç kız ve kadınları seks kölesi haline getirdiği ortaya çıktıktan sonra cezaevinde yaşamına son veren Jeffrey Epstein'in Florida Palm Beach'teki malikanesinde çalışan görevlilere verilen 'el kitabı'ndan ufak alıntılar.

El kitabı Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı olduğu iddiasıyla yargılanan 59 yaşındaki Ghislaine Maxwell'in perşembe günkü duruşması sırasında açığa çıktı. Maxwell, 1990'larda ve 2000'lerin başında genç kız ve kadınları Epstein'in ağına düşürmeye yardımcı olmak ve bazı genç kızları taciz etmek gibi 6 farklı suçlamayla yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde, Maxwell, 40 yıla varan hapisle cezalandırılabilir.

29 Kasım günü başlayan ve 6 hafta sürmesi beklenen davayı takip etmeye henüz başladıysanız ya da son gelişmeler başınızı döndürdüyse ve derli toplu bir özet arıyorsanız, doğru bir yere geldiniz. İşte sorularla Ghislaine Maxwell davası…

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GHISLAINE MAXWELL KİMDİR?

İngiliz milyarder yayıncı ve eski milletvekili Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, Oxford Üniversitesi mezunu bir 'sosyetik güzel' olarak tanındı. Babası 1991'de Lady Ghislaine isimli yatından düşerek öldü. Maxwell, 90'ların başında tanıştığı Epstein'in hem sevgilisi hem emlakçısı hem de dekoratörü oldu. İlişkileri bittikten sonra da ikili dost kaldı ve Maxwell, Epstein'in ABD'nin çeşit şehirlerindeki ve Paris'teki mülklerinin denetimini sürdürdü.

Savcılar ikiliyi suç ortağı olarak nitelendiriyor. İddialara göre 1994-2004 yılları arasında Maxwell, New York, Florida ve New Mexico'da birçok reşit olmayan kızı Epstein'in ağına düşürdü ve istismar etti. Savcılara göre Maxwell, kızları alışverişe götürüyor, dertlerini dinliyor, dost gibi davranıp kendine bağlıyordu.

Maxwell'in avukatları ise Epstein'in 2019'da hücresinde intihar etmesinden sonra Maxwell'in günah keçisi seçildiğini ve hakkında iddianame hazırlandığını savunuyor. Maxwell'e "zengin kızı" yakıştırması yapılmasının hatalı olduğunu belirten avukatlar, birçok dil konuşan, helikopter pilotluğu yapan bu kadının ömrü boyunca çalıştığını belirtiyor.

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MAXWELL İLE EPSTEIN'İN BAĞLANTISI TAM OLARAK NEYDİ?

Epstein 40 yılı aşkın süre boyunca zengin ve güçlü kişilerin parasını önetti. Bunların arasında perakende devi Leslie Wexner, finansçı Leon Black, Johnson & Johnson'ın varisi Elizabeth Johnson ve hedge fon milyarderi Glenn Dubin gibi isimler de vardı.

Epstein'in evinde çalışan eski bir kâhya, 2009'da verdiği yeminli ifadede, Maxwell'in 1992'den itibaren Epstein'in "asıl kız arkadaşı" olduğunu belirtti.

Florida eyalet kayıtlarına göre Epstein 1995 yılında bir şirketinin adını Ghislaine Corp. olarak değiştirdi, şirket 1998'de kapandı. Epstein 2003'te Vanity Fair'e verdiği bir röportajda da Maxwell'i en yakın arkadaşı olarak nitelendiriyordu.

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Epstein'e karşı açılan davalar kapsamında 2009 ve 2010'da alınan ifadelerde, evde çalışan görevliler, Maxwell'in Epstein'in özel hayatında kritik bir rol oynadığını söyledi. Birçok görevli Maxwell'in evde çalışacak kişilerin işe alımından, denetiminden ve işten çıkarılmasından sorumlu olduğunu, çoğu genç kadınlar olan onlarca "masaj terapisti"nin geliş gidişlerini de Maxwell'in yönettiğini söyledi.



Maxwell ve Epstein, Beyaz Saray turu esnasında Clinton ile sohbette

MAXWELL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

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Maxwell hakkında altı farklı suçlama var. Bunlar arasında reşit olmayan bir kişiyi yasa dışı cinsel eylemler gerçekleştirmek için seyahat etmeye yönlendirmek ve suç teşkil eden cinsel eylem niyetiyle reşit olmayan kişiyi nakletmek gibi suçlar bulunuyor.

Maxwell ayrı bir davada da iki ayrı yalan ifade suçlamasıyla yargılanıyor.

Kasım'da yapılan bir ön duruşmada Maxwell, "Ben bir suç işlemedim" dedi. Ancak birçok Epstein kurbanı, Maxwell'in kendilerini küçük yaştan itibaren Epstein'le birlikte olmak için hazırladığı ve eğittiği yönünde suçlamalarda bulundu.

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Epstein, 2002-2005 arasında genç kızları istismar etmekle suçlanıyordu. Maxwell hakkındaki iddianame ise 1994-1997 aralığını kapsıyor.

SON OLARAK DİNLENEN TANIK NEDEN ÖNEMLİ?

New York'ta aralıksız devam eden duruşmalarda son olarak Epstein'in eski uşağı Juan Alessi dinlendi. Alessi'nin ifadesi, duvarları Epstein'in Donald Trump, Fidel Castro gibi dünya liderleriyle çekilmiş fotoğraflarıyla donatıldığı bilinen malikanede kapalı kapılar ardında neler yaşandığına az da olsa ışık tuttu.

1991-2002 yılları arasında Epstein için çalışan Alessi, bu süreçte ikilinin zamanlarının yüzde 95'ini birlikte geçirdiğini, neredeyse her hafta sonu Palm Beach'e uçtuklarını, Maxwell'in de kendisini "evin hanımı" olarak tanıttığını belirtti. Alessi, tanık sandalyesinde verdiği ifadesinde, yukarıda sözü geçen el kitabının kendisine 2002'de Maxwell tarafından verildiğini belirterek, "Benim için çok aşağılayıcıydı" dedi.

Alessi, "inanılmaz" olarak nitelendirdiği belgeye dair başka açıklamalar da yaptı. Örneğin evdeki çalışanların Epstein ve Maxwell'le konuşurken ellerini ceplerine sokmaları ya da sakız çiğnemeleri kesinlikle yasaktı. Gün içinde lacivert pantolon ve beyaz golf tişörtleri, yemek servisi sırasında ise uzun kollu beyaz gömlekler giymeleri şarttı. Ağır parfümler veya tıraş sonrası losyonlar da, "alerjik reaksiyona sebep olabilecekleri" gerekçesiyle istenmeyenler kategorisindeydi.

Alessi, "Bu bir uyarıydı" dedi ve ekledi: "Kör, sağır ve dilsiz olmam, hiçbir şey söylememem gerekiyordu." Alessi ayrıca Maxwell'ın bir keresinde kendisine Epstein'le konuşurken doğrudan gözünün içine bakmaması onun yerine odanın başka bir noktasına bakması konusunda uyarıda bulunduğunu da belirtti.

Alessi bu el kitabının yanı sıra tonlarca işin takibi için hazırlanmış kontrol listeleri de bulunduğunu belirterek, "Maxwell'a bunu yapmayacağımı söyledim" diye konuştu.

Alessi'nin diğer görevlileri arasında sabah 5'te kahvaltı hazırlamak ve Maxwell'in Yorkie cinsi köpeği Max'i yıkamak da bulunuyordu. Savcının "Kahvaltıyı neden şefler hazırlamıyordu?" sorusunu Alessi, "Çünkü onların geç kalkma ayrıcalığı vardı" şeklinde yanıtladı ve Epstein'in evi bir 5 yıldızlı otel gibi yönettiğini, kendi mesaisinin günde 16 saati bulduğunu anlattı. Alessi, Epstein'in otomobillerini yıkamak, her birinin içine 100 dolarlık banknotlar koymak gibi işlerin de görev tanımı dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

ALESSI, EPSTEIN'İN KURBANLARINA DAİR NELER ANLATTI?

Alessi'nin anlattığı detaylar çalışma koşullarıyla sınırlı değildi. Malikanede çalıştığı dönemde "çok, çok, çok sayıda kadının" burayı ziyaret ettiğini anlatan Ekvador doğumlu 71 yaşındaki Alessi, "Çoğunluğu 20'li yaşlarında gibi görünüyordu. Kadın misafirleri havuz kenarında da yüzlerce kez gördüm. Hem Maxwell'le hem de Epstein'le etkileşim halindeydiler" dedi.

Bununla birlikte iki reşit olmayan kızı gördüğünü de belirten Alessi, bunların birinin Virginia Roberts Giuffre, diğerinin de Jane Doe takma adıyla bilinen kişi olduğunu ifade etti.

Alessi'nin bu ifadesi oldukça önemli. Zira daha önce Epstein'in pilotluğunu yapan Larry Visoski, Jane Doe ile tanıştığında "olgun bir kadın" olduğuna inandığını söylemişti. Alessi ise tam ters ifade vererek, Jane'i gördüğünde reşit olmadığını anladığını söyledi.

Alessi, "Jane, Epstein'in evine ilk kez annesiyle birlikte geldiler. Onları Bayan Maxwell'e takdim ettim. O sırada tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama küçük görünüyordu. 14-15 diyebilirim" ifadelerini kullandı. (Jane geçtiğimiz günlerde verdiği ifadede, Maxwell'in 14 yaşındayken kendisine arkadaş gibi yaklaştığını, Epstein'le birlikte olmaya yönlendirdiğini, ona pahalı iç çamaşırları satın aldığını söylemişti.)

Görevleri arasında Epstein, Maxwell ve misafirlerinin şoförlüğünü yapmak olduğunu belirten Alessi, bir keresinde Jane Doe, Epstein, Maxwell, Köpek Max'i havaalanına taşıdığını anlattı. 2001 yılında bir gün, Maxwell'i gün boyunca çeşitli spa'lara ve kulüplere götürdüğünü de ifade eden Alessi, Trump'ın oteli Mar-a-Lago'da yaşanan bir olayı da anlattı:

"Maxwell, Virginia Roberts Giuffre'yi ilk kez orada gördü. Bana 'Dur' dedi. Arabayı durdurdum, kapıyı açtı ve karşıdan gelmekte olan bir kızla konuşmaya gitti. Kısa süreliğine içeri girip çıktılar. Ardından genç kızı o gece Epstein'in evinde gördüm." (Giuffre o dönemde Mar-a-Lago'nun spa'sında çalışıyordu ve 16 yaşındaydı.)

VIRGINIA ROBERTS GIUFFRE NEDEN ÖNEMLİ?

Epstein'e yönelik en ağır suçlamaları dile getirenlerden biri olan Giuffre, ardından, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew hakkında da dava açtı. Giuffre, iddianamede Maxwell ve Epstein aracılığıyla tanıdığı Prens'in kendisine henüz 18 yaşında değilken defalarca tecavüz ettiğini belirtti. İddianamede bu istismarın Giuffre'de ağır ve kalıcı hasara yol açtığı vurgulandı.

Prens Andrew başlangıçta suçlamaları reddetti. 2019'da BBC'ye verdiği röportajda Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını belirten Prens Andrew, bu haberin yayınlanmasından birkaç gün sonra tüm Kraliyet görevlerinden çekildiğini duyurdu.

Aynı zamanda York Dükü unvanı bulunan Prens, 2019'da yaptığı açıklamada, "Jeffrey Epstein'le yanlış yargılarımın sonucunda kurduğum bağa dair tereddütsüz pişmanlık duymaya devam ediyorum" dedi.

Prens Andrew'nun adı Maxwell davası kapsamında da gündeme geldi. Epstein'in pilotu Visoski, duruşmaların ikinci gününde verdiği ifadede, York Dükü'nün Epstein'in uçağında seyahat ettiğini doğruladı ancak bu yolculuğun zamanını ya da destinasyonunu hatırlamadığını belirtti.

SIK SIK KONUŞULAN "MASAJ" KONUSU NEDİR?

Duruşma esnasında Maxwell ve Epstein'in meşhur "kara kaplı defter"i de gün yüzüne çıktı. İkilinin yakın çevresindeki yüzlerce kişinin isimlerini ve telefon numaralarını içeren kara kaplı defterde ayrıca, evdeki çalışanların Epstein'in meşhur masaj seanslarını organize etmek için araması gereken kişilerin iletişim bilgileri de bulunuyordu.

Alessi, bu masajların Epstein'in özel banyosundaki bir masaj masasında gerçekleştiğini, kendisinin de öncesinde banyoya çeşitli egzotik yağlar koymakla görevli olduğunu anlattı.

Epstein'in kendisinin malikanede çalışmaya başladığı dönemde günde 1 masaj yaptırdığını zamanla bunun günde 3'e çıktığını söyleyen Alessi, "Biri sabah, biri öğleden sonra, biri de akşamları sinemadan döndükten sonra 22-23 sularında. Her masajı farklı bir kadın yapıyordu. Bunların organizasyonunu Epstein ya da Maxwell yapıyordu" dedi.



Giuffre'nin 2018'de çekilmiş bir fotoğrafı

Görevleri arasında masaj saatlerinden sonra banyoyu ve seks oyuncaklarını temizlemek de olduğunu söyleyen Alessi, bu oyuncaklara dair bazı detaylar anlattı. Alessi bu oyuncakların bir kısmının Maxwell'in dolabındaki özel bir sepette durduğunu, dolapta ayrıca pornografik kasetler ve bir siyah deri kostüm olduğunu söyledi.

Alessi, Maxwell'in çalışma masasında evin havuzunda çekilmiş üstsüz kadın fotoğrafları bulunduğunu da ifade etti. Alessi evde elinde fotoğraf makinesiyle gördüğü tek kişinin Maxwell olduğunu da vurguladı.