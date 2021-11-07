Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu, polisin 'uyuşturucu' açıklaması soru işareti yarattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorProf. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyor#Koronavirüs İlacı
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı#Lütfü Türkkan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
İstanbulun her yerindeler İşte sebebi...İstanbul'un her yerindeler! İşte sebebi...#İstanbul
Komünist bakan fena yakalandı... Nusret kriziKomünist bakan fena yakalandı... Nusret krizi!#Nusret
Skandal hata sonrası hakemliği bırakıyor Aynı şeyi 2017de de yapmışSkandal hata sonrası hakemliği bırakıyor! Aynı şeyi 2017'de de yapmış#Halis Özkahya
Space Xten şoke eden haber Astronotlara altınıza bez bağlayın talimatıSpace X'ten şoke eden haber! Astronotlara 'altınıza bez bağlayın' talimatı #Space X
Mektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü 250 yıllık yasak aşkMektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü! 250 yıllık yasak aşk#Marie Antoniette
Pahalı ama tercih ediliyor Satılan her 10 otomobilden 7si böylePahalı ama tercih ediliyor! Satılan her 10 otomobilden 7'si böyle#Otomatik Vites
Efsane isimlerin başı büyük belada Yakayı ele verdilerEfsane isimlerin başı büyük belada! Yakayı ele verdiler#Wesley Sneijder
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Fedin kararı piyasaları etkiledi Altın ve kripto paralarda son durumFed'in kararı piyasaları etkiledi! Altın ve kripto paralarda son durum#Altın
Murat Yıldırım: ‘Hayat öyle güllük gülistanlık bir yer değil, burayı çok güzel bir bahçeye çevirecek olan bizleriz’Murat Yıldırım: ‘Hayat öyle güllük gülistanlık bir yer değil, burayı çok güzel bir bahçeye çevirecek olan bizleriz’#Murat Yıldırım
HABERLERDünya Haberleri

Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu, polisin 'uyuşturucu' açıklaması soru işareti yarattı

#Travis Scott#Astroworld Müzik Festivali#İzdiham

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda insanlar ezildi. 8 kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı korkunç faciadan sonra ünlü rapçi ilk kez konuşurken polisin bazı seyircilere iğneyle uyuşturucu verildiği iddiası akıllarda soru işareti yarattı.

Haberin Devamı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festival alanında büyük bir trajedi yaşandı.

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivalindeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken sekizi kurtarılamadı. 50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Dün akşam yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi ve ekledi: Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım.

Konser faciasında şoke eden detaylar Travis Scott ilk kez konuştu, polisin uyuşturucu açıklaması soru işareti yarattı
Konser alanında yaşanan kaos böyle görüntülendi

Haberin Devamı

Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel siyasetçi Lina Hidalgo, "son derece trajik bir geceydi" dedi ve "Kalplerimiz kırıldı. İnsanlar bu tip etkinliklere güzel vakit geçirmek, gevşemek ve güzel anılar için gider. Bu ölümlerle karşılaşmayı bekleyeceğiniz türden bir etkinlik değildi." ifadesini kullandı.

Konseri takip eden Houston Chronicle Müzik Eleştirmeni Joey Guerra, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Günün büyük kısmında festivaldeydim ve gün boyu pek çok küçük olaya tanık oldum. Kapılar açıldığında da izdiham oldu ve insanlar metal detektörlerini devirerek alana girdi. O sırada birkaç kişi yaralandı. Birkaç defa da sedyeyle taşınan kişilere tanık oldum. Neden sedyede olduklarına dair bir fikrim yoktu. Travis Scott sahneye çıktıktan sonra birkaç kere acil durum araçlarının seyircilerin arasından geçtiğini gördüm. Araçlar geçtikten sonra şov kaldığı yerden devam ediyordu. Travis Scott birkaç kere konsere ara vererek zor durumdaki seyircilere işaret etti ve güvenlik görevlilerinin onlara yardım etmesini istedi. Fakat Scott'un, izdihamın ciddiyetini sahneden fark edebildiğini sanmıyorum."

Konser faciasında şoke eden detaylar Travis Scott ilk kez konuştu, polisin uyuşturucu açıklaması soru işareti yarattı
Seyirciler sahneye seslerini duyuramadı

Haberin Devamı

Daily Mail'de yer alan habere göre izdiham başladığında seyirciler sürekli olarak sahnedeki yıldıza seslenip konseri durdurması için haykırdı ancak Travis Scott neler olduğunu bir türlü anlayamadı ve insanlar ezilirken konser devam etti.

Gözden Kaçmasın

Travis Scott konserinde facia Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı varTravis Scott konserinde facia! Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı varHaberi Görüntüle

Houston Valisi Sylvester Turner basın toplantısında yaptığı açıklamada ölenlerin yaşlarının 14 ila 27 arasında değiştiğini söylerken toplamda 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunların 13'ünün ise tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Bu kişilerden 5'inin de 18 yaş altı olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

Foxnews'da yer alan haberde ise konserde bulunan bazı kişilere elinde bir şırınga olan kimliği belirlenememiş bir kişi tarafından uyuşturucu verildiği polis tarafından onaylandı. Bu açıklamanın ardından soruşturma başlatıldı.

Konserde görevli olan güvenlik görevlilerinden biri boynunda bir acı hissettiğini ve kendisine bir şey enjekte edildiğini açıkladı ve polis de adamın bu ifadesini doğruladı. Konserde yaşananlar sırasında başka görgü tanıkları da benzer bir şey yaşadıklarını anlattı. İnsanlara o karmaşada kimin şırıngayla uyuşturucu verdiği ve bunun yaşananlarla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

Haberin Devamı

Konser faciasında şoke eden detaylar Travis Scott ilk kez konuştu, polisin uyuşturucu açıklaması soru işareti yarattı
Hayatını kaybedenler için konser alanına çiçekler konuldu

Ani kalp durması yaşayan ve bu sebeple hayatını kaybeden ya da hastaneye kaldırılan kişiler için kan tahlilleri ve otopsi işlemleri gerçekleştiren yetkililer bu kişilerin vücutlarında uyuşturucu madde izi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Gözden Kaçmasın

Prof. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorProf. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Travis Scott#Astroworld Müzik Festivali#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy