Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu, polisin 'uyuşturucu' açıklaması soru işareti yarattı

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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festival alanında büyük bir trajedi yaşandı.

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivalindeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken sekizi kurtarılamadı. 50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Dün akşam yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi ve ekledi: Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım.

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Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel siyasetçi Lina Hidalgo, "son derece trajik bir geceydi" dedi ve "Kalplerimiz kırıldı. İnsanlar bu tip etkinliklere güzel vakit geçirmek, gevşemek ve güzel anılar için gider. Bu ölümlerle karşılaşmayı bekleyeceğiniz türden bir etkinlik değildi." ifadesini kullandı.

Konseri takip eden Houston Chronicle Müzik Eleştirmeni Joey Guerra, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Günün büyük kısmında festivaldeydim ve gün boyu pek çok küçük olaya tanık oldum. Kapılar açıldığında da izdiham oldu ve insanlar metal detektörlerini devirerek alana girdi. O sırada birkaç kişi yaralandı. Birkaç defa da sedyeyle taşınan kişilere tanık oldum. Neden sedyede olduklarına dair bir fikrim yoktu. Travis Scott sahneye çıktıktan sonra birkaç kere acil durum araçlarının seyircilerin arasından geçtiğini gördüm. Araçlar geçtikten sonra şov kaldığı yerden devam ediyordu. Travis Scott birkaç kere konsere ara vererek zor durumdaki seyircilere işaret etti ve güvenlik görevlilerinin onlara yardım etmesini istedi. Fakat Scott'un, izdihamın ciddiyetini sahneden fark edebildiğini sanmıyorum."

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Daily Mail'de yer alan habere göre izdiham başladığında seyirciler sürekli olarak sahnedeki yıldıza seslenip konseri durdurması için haykırdı ancak Travis Scott neler olduğunu bir türlü anlayamadı ve insanlar ezilirken konser devam etti.

Houston Valisi Sylvester Turner basın toplantısında yaptığı açıklamada ölenlerin yaşlarının 14 ila 27 arasında değiştiğini söylerken toplamda 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunların 13'ünün ise tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Bu kişilerden 5'inin de 18 yaş altı olduğu açıklandı.

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Foxnews'da yer alan haberde ise konserde bulunan bazı kişilere elinde bir şırınga olan kimliği belirlenememiş bir kişi tarafından uyuşturucu verildiği polis tarafından onaylandı. Bu açıklamanın ardından soruşturma başlatıldı.

Konserde görevli olan güvenlik görevlilerinden biri boynunda bir acı hissettiğini ve kendisine bir şey enjekte edildiğini açıkladı ve polis de adamın bu ifadesini doğruladı. Konserde yaşananlar sırasında başka görgü tanıkları da benzer bir şey yaşadıklarını anlattı. İnsanlara o karmaşada kimin şırıngayla uyuşturucu verdiği ve bunun yaşananlarla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

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Ani kalp durması yaşayan ve bu sebeple hayatını kaybeden ya da hastaneye kaldırılan kişiler için kan tahlilleri ve otopsi işlemleri gerçekleştiren yetkililer bu kişilerin vücutlarında uyuşturucu madde izi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.