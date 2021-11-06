Son dakika... Travis Scott konserinde facia! Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI
Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar.
As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021
(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk
POLİS VE İTFAİYE BÖLGEDE
Olay yerine gelen Houston İtfaiyesi yetkilileri en az iki kişiye kalp masajı yapıldığını açıkladı. Polis memurlarının da parkın bir kısmına olay yeri bandı yerleştirdikleri görüldü.
Olayın nasıl çıktığı, kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli olmadı.