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Son dakika... Travis Scott konserinde facia! Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı var

#Travis Scott#ABD#Astroworld Müzik Festivali
Son dakika... Travis Scott konserinde facia Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda insanlar ezildi. Olaylar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen  Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar. 

Son dakika... Travis Scott konserinde facia Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı var


Konser alanından gelen görüntülerde, düzinelerce ambulans ve çok sayıda sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.

İNSANLAR EZİLDİ, GÖZALTILAR VAR

Muhabir Mycah Hatfield, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." dedi.

 

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POLİS VE İTFAİYE BÖLGEDE

Olay yerine gelen Houston İtfaiyesi yetkilileri en az iki kişiye kalp masajı yapıldığını açıkladı. Polis memurlarının da parkın bir kısmına olay yeri bandı yerleştirdikleri görüldü. 

Olayın nasıl çıktığı, kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli olmadı.

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#Travis Scott#ABD#Astroworld Müzik Festivali

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