Son dakika... Travis Scott konserinde facia! Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.



8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar.



Konser alanından gelen görüntülerde, düzinelerce ambulans ve çok sayıda sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.Muhabir Mycah Hatfield, Twitter'dan yaptığı açıklamada,dedi.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



