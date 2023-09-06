Komşuyu ayağa kaldıran görüntüler: Geç kalan adamı feribottan aşağı attılar! Sosyal medyada öfke: Bu bir cinayet...

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Yunanistan'ın Pire Limanı'nda yaşanan akılalmaz bir olay ülke gündemine oturdu ve sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu.

Komşuda şok etkisi yaratan görüntülerde Pire, Limanı'ndan Girit'e gitmeye hazırlanan Blue Horizon feribotuna doğru hızla koşan ve rampaya atlayan bir adam görünüyor.

MÜRETTEBAT İTİNCE DENİZE DÜŞTÜ

Feribota binmek isteyen adam mürettebat tarafından bir kez reddedildikten sonra şansını yeniden deniyor. Bu noktada görevlilerin adamı hızlıca ittiği görülüyor.

Feribotun kalkma anında mürettebat tarafından itilen adam dengesini kaybederek suyun içine düşüyor.

Farklı bir videoda adamın, feribotun pervanelerinin gücü nedeniyle köpüren suyun altında kaybolduğu görülüyor.





Βίντεο σοκ: Το πλήρωμα έσπρωξε από το Blue Horizon στον θάνατο τον 36χρονο που σκοτώθηκε στο λιμάνι Πειραιά pic.twitter.com/eiPvxWYKvq — kakajason (@kakajason50) September 5, 2023

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yunan Protothema gazetesi adının Antonis Karyotis olduğunu öğrenilen 36 yaşındaki kurbanın feribot gider gitmez sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını belirtti.

Yunan Sahil Güvenliği de sudan baygın halde çıkarılan adamın Nikaia Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini doğruladı.



Görgü tanıkları, yolcuların gemide bir bilet satın alma hakkına sahip olmasına rağmen mürettebatın geç kalan adamı aşağı ittiğini öne sürerken, Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis konuya ilişkin açıklamasında adamın daha önce gemiye binip bilinmeyen bir sebepten indiğini ve feribot Girit'e doğru hareket ederken yeniden binmeye çalıştığı sırada korkunç olayın meydana geldiğini açıkladı.

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Pire Adli Tıp Kurumu'nda, Karyotis'in feribottan düştüğü sırada kafasını vurup vurmadığı ve asıl ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra netleşecek.



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Protothema gazetesi olayın ardından feribotun yarı yoldan çevrildiğini ve limana geri çağırıldığını duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlere göre feribotun kaptanı ve olaya karışan üç MÜRETTEBAT tutuklandı ve şimdi taksirle adam öldürme suçlaması ile karşı karşıyalar.

Korkunç bir şekilde can veren Antonis Karyotis'in kardeşi Nikos gazeteye yaptığı açıklamada görüntüleri defalarca kez izlediğini ve bunun bir cinayet olduğunu belirtti.



Kısa sürede viral hale gelen görüntüler sosyal medyada da öfkeye neden oldu.

Kullanıcılar da bu olayın bir kaza değil cinayet olduğunu vurgularken yorumculardan biri 'Bu öfkenin nedeni ne? Burada ihmal değil resmen cinayetten bahsediyoruz' dedi.

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Başka bir kullanıcı ise "Aptallar. Hangi uygar toplumda bir adam geç kaldığı için gemiden aşağı atılır" diyerek duruma tepki gösterdi.