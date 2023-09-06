Henüz 6 aylık! Koronavirüs tedavisine başlandı gözleri 18 saat içinde maviye döndü...

Haberin Devamı

Tayland'da 6 aylık bir bebek koronavirüs için kendine reçete edilen antiviral ilaca tuhaf bir reaksiyon gösterdi.

Bangkok'ta tedavi edilen ve ismi açıklanmayan bebeğe grip ve Ebola için yaygın olarak kullanılan, pandemi sırasında Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde koronavirüs tedavisi için tavsiye edilen 'favapir' ilacı verildi.

GÖZLERİ 18 SAAT İÇİNDE MAVİYE DÖNDÜ

Bebeğin gözleri ilacı aldıktan 18 saat sonra renk değiştirip parlak bir maviye döndü. Ancak ilaç tedavisi bittikten 5 gün sonra doğal rengi olan kahverengiye geri döndü.

Bebekle ilgili rapor 2023 yılının Nisan ayında yayınlandı ancak yan etkinin kesin tarihi bilinmiyor. Tedavinin ilk gününde 82 miligram alan bebeğin annesi gözlerindeki değişikliği fark edince doktorlara gitti.



Haberin Devamı

Frontiers in Pediatrics dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmaya göre doktorlar bebeğin cildinde, tırnaklarında ya da ağzı ve burun mukozasında benzer bir renk değişikliği gözlemlemedi.

Raporda ilaç tedavisi bittikten sonra semptomların ortadan kalktığı ve bebeğin tekrar kontrol edildiği belirtildi. Bebek kontrollerde ışığı sabitleyebiliyor ve takip edebiliyordu.

Doktorlar ayrıca ilaç sonrası korneanın temiz olduğunu, herhangi bir renk değişimi görülmediğini vurguladı. Peki bu tuhaf yan etkiye ne neden olmuştu?



Livescience'a konuşan göz cerrahı Dr. Vik Sharma, bebeğin göz rengindeki değişimin vücudun ilacı işleme şeklinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Sharma'ya göre ilaç parçalandıktan sonra korneada biriken fluorescent bir kimyasal renk değişikliğine neden oldu.



Haberin Devamı

6 aylık bebek göz rengi değişikliği yaşayan en genç hasta olsa da ilk hasta değil.

2021 yılında yapılan bir araştırma, Hindistan'da tam göz rengi değişikliğine maruz kalan 20 yaşındaki bir adamın vakasını bildiriyor.

20 yaşındaki Hindistanlı genç de aynı ilacı aldıktan bir gün sonra göz rengi değişikliği yaşadı ve tedavisi bittikten sonra göz rengi normale döndü.