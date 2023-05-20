Komşuda seçim heyecanı... Yunan halkı yarın sandık başına gidiyor

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Seçimlere katıma talebi reddedilenlerin arasında “suç örgütü oluşturduğu” gerekçesiyle hemen bütün üyeleri cezaevinde bulunan aşırı milliyetçi “Altın Şafak” (Chrysi Avgi) partisinin uzantısı olarak kurulan “Helenler” partisi de yer alıyor.



Seçimlere katıma talebi reddedilenlerin arasında “suç örgütü oluşturduğu” gerekçesiyle hemen bütün üyeleri cezaevinde bulunan aşırı milliyetçi “Altın Şafak” (Chrysi Avgi) partisinin uzantısı olarak kurulan “Helenler” partisi de yer alıyor.



Yayınlanan son anketlere göre seçimlere katılmaya hak kazanan 36 partiden ancak 6’sının yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya girme şansı olduğu görülüyor.



SON ANKETLER NE DİYOR?



Aynı anketlere göre Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 32.5 ile önde bulunuyor.



İkinci sırada yüzde 26 ile Aleksis Çipras liderliğindeki ana muhalefet Radikal Sol SYRİZA partisi; üçüncü sırada yüzde 9 ile Nikos Androulakis liderliğindeki sosyalist PASOK; dördüncü sırada yüzde 6 ile Komunist Parti KKE; yüzde 4 ile ekonomi eski bakanı Yanis Varoufakis’in MERA25 partisi ve son olarak , yüzde 3 barajını zorlayan milliyetçi “ELySi” yer alıyor.

