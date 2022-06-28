Komşuda NATO zirvesi endişesi... İşte Atina'nın Türkiye dosyası

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Ankara-Atina hattında tansiyon bir süredir Yunanistan cephesinden gelen açıklamalar ile artıyor.

Kritik NATO zirvesi öncesi komşuda gündem bir kez daha Türkiye. Atina günlerdir İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak zirveye hazırlanıyor.

Son bir haftadır ülke basının manşetleri Başbakan Miçotakis'in Türkiye'ye karşı atacağı adımlar yer alıyordu.

Bugün çıkan haberler ise Atina'nın endişelerini gözler önüne seriyor.

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Zira Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre, Atina yönetimi Türkiye'nin NATO'da gündeme getireceği başlıkları belirleyip zirveye katılmadan onlara cevaplar hazırladı.

Haberde Atina'nın Ege adalarının silahsızlandırılması konusunun gündeme gelmesi üzerinde durduğu bilgisine yer verildi ve bu konusun gündeme gelmesi durumuna karşılık karşı argümanların yer aldığı bir dosya hazırlandığı belirtildi.

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Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.

Aynı haberde 'Türkiye'nin tüm iddialarının çürütüleceği eksiksiz bir dosya hazırlandı' ifadesi yer aldı.

Dosyada Türk uçaklarının Ege'de Yunan adaları ve Dedeağaç üzerinde yaptığı uçuşlara ilişkin tüm verilerin yer alacağını iddia eden gazete, Atina'nın NATO'nun parçası olmayan Ege Ordusu'nu da gündeme getirebileceğini yazdı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İspanya kralının NATO ittifakı liderlerine vereceği yemekte aynı masada olacağı bilgisinin de altını çizdi.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

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Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.