Komşuda Miçotakis tekrar başbakan

Yunanistan’da dün 35 gün arayla yapılan ikinci seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis’in liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı. ND, rakiplerine fark atarak tek başına iktidara gelirken, Miçotakis 4 yıllığına tekrar başbakan oldu. Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri eski Başbakan Aleksis Çipras ise 21 Mayıs’taki ilk seçimlerin ardından dün de ağır yenilgi aldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 52.7’de kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre ND oyların yüzde 40.5’ini alarak, 300 üyeli Yunan parlamentosunda 158 sandalye kazandı. SYRİZA ise parlamentoya yüzde 17.8 oy ile 48 milletvekili sokabildi. Sosyalist Pasok yüzde 11.8 oy ile 32 sandalye elde ederken, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7.6 oy ile 20 vekil aldı. Faşist Altın Şafak partisinin uzantısı sayılan Spartalılar, sürpriz yaparak yüzde 4.7 oyla 13 sandalye kazandı. Milliyetçi Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) 12, muhafazakâr Zafer (Niki) Partisi 10, sol Hürriyet Rotası (Plefsi Elefterias) ise 8 milletvekiliyle parlamentoya girdi.

NASIL KAZANDI

Miçotakis seçimden sonraki ilk açıklamasında “Halk dört yıl önce çıktığımız yolda ilerlememize karar verdi. Vatana var gücümle hizmet edeceğim. Hedefim daha güçlü bir Yunanistan’ı inşa etmek” dedi. Eski Başbakan, basit nispi sistemin uygulandığı 21 Mayıs’taki ilk seçimlerde oyların yüzde 40.8 almakla birlikte, tek başına iktidar için gereken 151 vekil sayısına ulaşamayarak 146 sandalyede kalmıştı. Dünkü seçimlerde, ND’nin 158 milletvekili alması, birinci partiye 50 sandalyeye kadar “bonus” veren yeni seçim sistemiyle mümkün oldu.

DENDİAS KALACAK MI

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun bugün Miçotakis’i hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor. Salı günü parlamentoda yemin edecek Miçotakis, sonrasında kabinesini açıklayacak. Yeni kabinede dışişleri bakanlığı için Miçotakis’in “sırdaşı” olarak bilinen eski Devlet Bakanı Yorgo Yerapetritis, eski Eğitim Bakanı Niki Keramoeos ve eski Çalışma Bakanı Kostas Hacidakis’in adları geçiyor. Yunan medyası, bir önceki Miçotakis hükümetinin 4 yıllık Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bu görevde kalmasının zor olduğu görüşünde.

TÜRK AZINLIĞI HEDEF GÖSTERDİ

- Miçotakis, 21 Mayıs’taki seçimin ardından Yunan seçmenleri küçük partilere oy vermekten vazgeçirmek için milliyetçi söylemini arttırmış, özellikle de Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığa mensup iki adayı ve Gümülcine’deki Türk Başkonsolosluğu’nu hedef almıştı. Yunan siyasetçi, 21 Mayıs’ta SYRİZA listelerinden parlamentoya girmeye hak kazanan Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek’in, Türk Başkonsolosluğu’nun müdahalesi sonucu seçildiklerini iddia etmişti. Bununla da yetinmeyen Miçotakis, SYRIZA’dan dünkü seçim öncesi Ferhat ve Zeybek’i listesinden çıkarmasını istemişti.