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Komşu umudunu Türkiye'ye bağladı! Atina Ankara'dan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazır!

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#Yunanistan#Türkiye#Göç Anlaşması
Komşu umudunu Türkiyeye bağladı Atina Ankaradan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 15:08

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği 'göç anlaşması' ile ilgili detayları okuyucuları ile paylaşan Kathimerini gazetesi, Atina'nın göç krizi konusunda Türkiye ile anlaşmak istediğini vurguladı ve atılacak adımları sıraladı.

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Düzensiz göçmen akınında yaşanan artış bu yıl Avrupa'nın bir numaralı sorunu haline gelmiş durumda. Avrupa ülkelerinin çoğunda göçmen sığınma merkezlerinde yer kalmazken AB ülkeleri sorumluluğu paylaşma konusunda krizler yaşamaya başladı. Almanya ile İtalya arasında ipler gerilirken Yunan hükümeti bu konuda Türkiye'den yardım almayı umuyor.

SAYI 30 BİNİ AŞTI, YUNANİSTAN'IN UMUDU TÜRKİYE

Yunanistan'ın dışişleri, savunma ve güvenlik konularında en üst düzey karar alma organı olan Dışişleri ve Savunma İşleri Konseyi'nin (KYSEA) Salı günkü toplantısında gündemin ilk sırasında düzensiz göç vardı.

Komşu umudunu Türkiyeye bağladı Atina Ankaradan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının yaşandığı 2022'nin tamamında 18.000 ve 2021'de 8.000 olan ülkeye giriş rakamları 2023 yılında 30 bini aştı.

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Hükümet, göçmen akışını kısıtlamak için son dönemde ikili ilişkilerde pozitif rüzgarların estiği Türkiye ile bir anlaşmaya varmak istiyor.

ANKARA-ATİNA ARASINA DİREKT HAT

Daha önce Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in de bahsettiği anlaşmaya ilişkin detayları aktaran Kathimerini gazetesi iki ülke arasında sahil güvenlik şeflerinin doğrudan iletişim kurmasına ve herhangi bir acil duruma hızlı bir şekilde müdahale edilmesine olanak sağlayacak direkt bir hat kurulmasının planlandığını yazdı.

Komşu umudunu Türkiyeye bağladı Atina Ankaradan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazır


YUNANİSTAN TÜRKİYE'DEN ÜÇ ŞEY İSTİYOR

Kathimerini gazetesine göre Yunanistan Türkiye'den üç şey istiyor:

-Yunanistan'a göçmen akışını engellemek için kara ve deniz sınırlarının daha iyi denetlemesi

-İnsan kaçakçılarına göz açtırılmaması

-Yunanistan'dan sınır dışı edilenlerin kabul edilmesi

Komşu umudunu Türkiyeye bağladı Atina Ankaradan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazır

YUNANİSTAN VİZE KOLAYLIĞI İÇİN AB VE ALMANYA İLE GÖRÜŞECEK

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İkili ilişkilerde son dönemde yaşanan iyileşme Atina'yı Ankara'nın işbirliği yapacağı konusunda umutlandırıyor.

Kathimerini'ye göre Yunan hükümeti Türkiye'yi bu konuda teşvik etmek için Schengen bölgesine seyahat eden Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun tamamen kaldırılması olmasa bile gevşetilmesini savunmaya hazırlar. Ancak bunun için AB'nin onayı gerekiyor.

Bu kapsamda Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis yarın Brüksel'de AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bir araya gelerek vize konusunu görüşecek.

Komşu umudunu Türkiyeye bağladı Atina Ankaradan 3 şey istiyor, karşılığında vize için devreye girmeye hazır


AVRUPA SURİYELİ GÖÇMENLERİN BİR KISMINI ALABİLİR

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Türkiye'nin çıkan iç savaş sonrası yaklaşık 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kathimerini, YUNANİSTAN'ın üç talebinin karşılanması da dahil olmak üzere Türkiye'nin işbirliğini arttırması karşılığında Avrupa Birliği'nin her yıl ülkedeki Suriyelilerin bir kısmını almayı teklif edebileceğini öne sürdü.

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#Yunanistan#Türkiye#Göç Anlaşması

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