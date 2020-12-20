Komşu ülke Bulgaristan’da koronavirüs aşısı yapılmaya başlıyor.

Diğer Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte Bulgaristan da, Avrupa İlaç Ajansının(EMA) Pfizer ve BioNTech aşısını onaylamasını bekliyor. Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından geliştirilen aşının 21 Aralık’ta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması bekleniyor.



Kunchev, aşı yüklü kamyonların Belçika'dan tüm Avrupa Birliği üyelerine gönderilmesini beklediklerini ve 24 Aralık'ta Bulgaristan için bir miktar aşı gönderileceği belirtti.



"Hazırız ve aşılamaya, 27 Aralık’ta Sofya şehirlerindeki hastanelerde, Varna ve Burgas’da başlayacağız.” İfadelerini kullandı.

Ülkeye gelmesi beklenen Pfizer ve BioNTech'in ilk partisi, sadece 10.000 doz ama ocak ayında 57.000 doz daha teslim almayı bekliyoruz” dedi.



Bulgaristan, pazar günü 1.002 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 6.551 ölüm yaşandı ve toplam vaka sayısı 191.029 oldu.