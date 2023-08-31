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Komşu haddini aştı... Skandal manşet! Yunan basınından Erdoğan provokasyonu

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Komşu haddini aştı... Skandal manşet Yunan basınından Erdoğan provokasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 09:39

Ankara - Atina hattında buzlar erimeye devam ederken komşu basını provokatif bir haber ile okurlarının karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan basını skandal bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı.

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Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor.

Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.

İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen komşu basını bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

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Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara geniş yer ayıran Kathimerini skandal bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı.

'Küstah Erdoğan: Yunanlılar İzmir'i yerle bir etti, yaktı' manşetini atan Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'Erdoğan çarşamba gecesi yaptığı konuşmada bir dizi provokatif açıklamalarda bulundu. Yunanlılar İzmir'i yakıp yıktı diyen Erdoğan, Ağustos ayının Türkiye için özel bir ay olduğunu belirterek, 'Çünkü Kıbrıs'ta, İzmir'de ve Malazgirt'te kazandık' dedi.'

Proto Thema ise 'Erdoğan'ın benzeri görülmemiş meydan okumaları' başlığını tercih etti.

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Haberinde skandal ifadelere yer veren Yunan gazete Erdoğan'ın tarihi gerçekleri çarpıttığını öne sürdü.

30 AĞUSTOS MESAJI ATİNA'DA SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI

Merkez karargâhı İzmir’de bulunan, NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nın (LANDCOM) sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlaması, Atina’da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Yunan kaynaklarına göre Atina yönetimi, NATO’ya protesto notası verdi. Ethnos Atina'nın bu mesajı kabul edilemez olarak değerlendirdiğini aktardı.

Proto Thema benzer bir mesajın bir önceki sene de yayınlandığını hatırlattı ve 'Geçen yıl da benzer bir mesajın yayınlanması Atina'nın tepkisine yol açmış, bu da gönderinin silinmesine yol açmıştı' dedi.

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In.ge NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e yazılı protesto mektubu gönderildiğini yazdı.

LANDCOM’un mesajında, önce Türkçe ve büyük harflerle “ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN” ardından da İngilizce şekilde, “LANDCOM olarak, ev sahibi ulusun Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyoruz. Bu özel anlamlı günde, misafirperverliği için Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız. Türkiye, 1952’de üyesi olduğu NATO’da çok sayıda operasyonlarda ve tatbikatlarda yer almış, askerleri de daima ileri derecede profesyonellik ve kararlılık göstermişlerdir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü, daha güvenlidir” ifadeleri kullanıldı.

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LANDCOM geçen yıl da 30 Ağustos'ta benzer bir mesaj yayınlamış, ancak Atina’nın tepkileri üzerine daha sonra geri çekmişti.          

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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