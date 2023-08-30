Netanyahu talimat verdi... İşte İsrail'in Türkiye planı

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İsrail ile Türkiye arasındaki buzlar erimeye devam ediyor.

Karşılıklı atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ederken Arap basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Londra'da yayın yapan Suudi Arabistan merkezli Asharq Al-Awsat İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye planını yazdı.

Suudi gazete 'Netanyahu Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Gaz Boru Hattı Ulaştırmayı Düşünüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Netanyahu'nun bakanlık yetkililerine İsrail'in mevcut gaz ihracatına alternatifleri incelemesi talimatı verdiğini aktaran Asharq Al-Awsat haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Göz önünde bulundurulan seçeneklerden biri, Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğal gaz sahası Leviathan'a kadar bir su altı boru hattının inşa edilmesi.'

Söz konusu plan kapsamında gaz Türkiye'ye, ardından da Güney Avrupa ülkelerine yönlendirilecek.

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Aynı habere göre, bu plan sayesinde Avrupa'nın Rus boru hattına bağımlılığı da azaltılacak.

Türkiye'nin bu planda kilit bir öneme sahip olduğunun altını çizen Suudi gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Önerilen boru hattı, kilit öneme sahip Türk-Avrupa boru hattını İsrail'deki, Mısır ve BAE gibi komşu bölgelerdeki bol gaz rezervlerine bağlamayı amaçlıyor.'

'Siyasi kaynaklar, Netanyahu'nun Erdoğan'ın bu boru hattının Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmesini istediğini bildiğini söyledi' diyen Asharq Al-Awsat haberinin devamında şu ifadeye yer verdi;

'Aynı kaynaklar Netanyahu'nun Türkiye'den bu konuda somut adımlar talep etmesini beklemesi gerektiğini eklediler.'