Kolombiya'da mucize kurtuluş!

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Kolombiya'da yaşanan şiddetli yağış ve ardından gerçekleşen heyelan felaketi en az 16 kişinin hayatına mal olurken sayısız kişinin yaralanmasına ve birçok evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Ülke, yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışırken gelen mucize kurtuluş haberi ise biraz olsun yüzleri güldürdü.

62 yaşındaki Alvaro Alzate, La Esneda mahallesinin büyük bir bölümünü toprak altına gömen heyelandan kurtuluş hikayesini dünya medyasıyla paylaştı...

Salı günü meydana gelen heyelanda yıkılan yerleşim birimlerinin çoğu kahve üretimi yapılan yerlere oldukça yakındı. Heyelanın ardında drone ile çekilen görüntülerde bir zamanlar yemyeşil olan bölgenin kahverengi bir çamur deryasının altına gömüldüğü görülüyor. Bu çamurun altında ise evlerin çatıları, etrafa dağılan giysiler ve evlerden fırlayan eşyalar yatıyor.

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Felakette babasını, kardeşini, yeğeninin çocuğunu ve komşularını kaybeden 62 yaşındaki Alvaro Alzate "Heyelan vurduğunda saat altıyı çeyrek geçiyordu, ailem heyelanın getirdiği çamurların altında mahsur kaldı." diyerek başlıyor anlatmaya ve şu sözlerle devam ediyor "Çamur deryası beni çıplak halde evden dışarı sokağa fırlattı ve o halde caddeden aşağı doğru sürüklendim."

"Kardeşim beni erken uyandırmıştı, sanırım böylelikle hayatımı kurtarmış oldu." diyen adam "Hayatta kalmamız gerçek bir mucize, kollarım ve bacaklarımda derin kesikler ve yaralar var. Çok zor durumdayım, canım çok yanıyor." dedi.

Alzate, felaketten sağ kurtulan akrabalarıyla birlikte devam eden kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

36 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hala kayıp olduğu felaketle ilgili açıklama yapan Kolombiya Felaket Yönetimi görevlisi ve bölgenin çevreden sorumlu yetkilisi Julio Cesar Gomez hala on binlerce kişinin güvenli olmayan, nehir kıyısında yer alan yerlerde yaşadığını ve bu kişilerin büyük bir bölümünün şiddetten kaçan Venezuelalı göçmenler olduklarını söyledi.

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Gomez, "Her şey risk altında, riskli bölgelerde yaşayan 50 bin civarında insandan bahsediyoruz." diyerek durumun ciddiyetini ve hala tehlikenin geçmediğinin altını çizdi.

Yetkililerin açıklamasına göre felakette 7 ev tamamen yıkılırken 69 ev de güvenlik nedeniyle boşaltıldı.