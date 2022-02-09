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Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

#Kolombiya#Toprak Kayması#Dünya

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

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Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira kentinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentte yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu.

Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı.

Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

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Ülkenin en son büyük heyelan felaketi, 2017 yılında 320'den fazla kişinin öldüğü Mocoa şehrinde yaşanmıştı.

Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Geçtiğimiz hafta Ekvador'da 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek yağış seviyesini görülmül ve bu durum benzer bir facianın yaşanmasına neden olmuştu.

Ekvador'un Quito kentinin hemen kuzeyindeki bir mahalle olan La Gasca'da şiddetli yağışların toprak kayması sonucu onun üzerine kişi hayatını kaybetmişti.

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